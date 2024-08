Izabella Krzan przez ostatnie lata bez wątpienia była jedną z najjaśniejszych gwiazd w Telewizji Polskiej. Gdy na Woronicza pojawiła się nowa władza i zaczęła wprowadzać niezbędne zmiany, prezenterka musiała się jednak pożegnać ze stacją. To nie oznacza jednak, że całkowicie pożegnała się z telewizją. Niespodziewanie w mediach gruchnęła wiadomość, że widzowie będą mogli zobaczyć ją w TVN-ie. Ona sama potwierdziła transfer i jak się okazało, otrzymała nawet własny program na antenie TVN Style. Jeszcze jakiś czas temu, będąc w TVP Izabella Krzan prowadziła "Koło fortuny" u boku Rafała Brzozowskiego. Jak wspomina te momenty? W jednym z najnowszych wywiadów prezenterka uchyliła rąbka tajemnicy.

Zobacz wideo Izabella Krzan rzuci "Koło fortuny". Zdradza nam plany na życie poza telewizją

Izabella Krzan rozpływa się nad Rafałem Brzozowskim. "Tęsknię za naszą pracą"

Izabella Krzan w rozmowie z "Faktem" przyznała, że tęskni za Rafałem Brzozowskim. Jak się okazało, prezenterka bardzo dobrze wspomina czasy współpracy z piosenkarzem. Oprócz tego wyjawiła, że mimo iż nie łączą już ich więzi zawodowe, to nadal utrzymują ze sobą kontakt. Byli pracownicy TVP dzwonią do siebie i sprawdzają, co nowego u nich słychać. W rozmowie z tabloidem Izabella Krzan nie szczędziła miłych słów w kierunku byłego kolegi z pracy. "Ja z Rafałkiem, z Brzozulkiem moim kochanym, zdzwaniam się raz na jakiś czas, pogadamy sobie. Tęsknię za naszą pracą, choć ja uważam, że my się najlepiej wszyscy z telewizji dogadujemy poza kamerami. Lubimy się spotkać na kawkę, pogadać sobie, tak jest również z Rafałem" - zdradziła Krzan. Zdjęcia prezenterki i Rafała Brzozowskiego możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Izabella Krzan przyjaźni się z Rafałem Brzozowskim. "Trzymam za niego kciuki, Rafał trzyma za mnie"

W dalszej części rozmowy Izabella Krzan ujawniła, że dosłownie parę dni temu miała okazję rozmawiać z kolegą. Przy okazji wyznała, że oboje cały czas bardzo się wspierają i zamierzają nie tylko podtrzymywać relację, ale również ją budować i umacniać. "Trzymam za niego kciuki, Rafał trzyma za mnie, zdzwanialiśmy się dosłownie ze trzy dni temu, i też pogadaliśmy, co u nas słychać, więc mam fantastycznych przyjaciół i cieszę się, że ta relacja została i będziemy ją tylko wzmacniać" - powiedziała. ZOBACZ TEŻ: Krzan kontynuuje dramę z Janowskim, którą sama wywołała. Zarzuca mu, że chce dzięki niej zaistnieć.