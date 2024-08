Roksana Węgiel już dłużej nie trzyma tego w tajemnicy. Wokalistka 25 sierpnia wzięła ślub z Kevinem Mglejem. Właśnie dodała pierwszą fotografię w sukni ślubnej u boku męża. Węgiel wygląda zjawiskowo w koronkowej sukni, która pochodzi z salonu jej dobrze znanej koleżanki z branży, Izabeli Janachowskiej. Ogromne wrażenie robi nie tylko kreacja, ale też spektakularny, sięgający ziemi, rozłożysty welon. Spójrzcie na detale jej wyjątkowej kreacji, którą wybrała na ten ważny dzień.

Roksana Węgiel pokazała pierwsze ślubne zdjęcie z ukochanym. Spójrzcie na ten welon

Chociaż Roksana Węgiel i Kevin Mglej do ostatniej chwili utrzymywali detale dotyczące ślubu w ścisłej tajemnicy, to w mediach już od dawna spekulowano, że ceremonia odbędzie się pod koniec sierpnia. Jak się okazuje, informacje się potwierdziły. 25 sierpnia Roksana Węgiel i Kevin Mglej powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w kościele Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni, czyli rodzinnych stronach wokalistki. Roxie na tę wyjątkową uroczystość wybrała koronkową suknię, a jej partner jasny garnitur. Wokalistka wrzuciła do sieci pierwsze wspólne zdjęcie ze swoim mężem. Para pozuje na tle natury i uśmiecha się do obiektywu. Na zdjęciu wokalistka zapozowała z imponującym, długim welonem i trenem. Salon, w którym wybierała kreację na ślub należy do ekspertki od ślubów Izabeli Janachowskiej. Zobaczcie, jak wyglądały przedślubne przymiarki tej zjawiskowej sukienki.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej fot. kapif.pl

Roksana Węgiel zasypana komplementami. Odezwał się także jej partner z "Tańca z gwiazdami"

Pod zdjęciem opublikowanym przez Roksanę Węgiel od razu pojawiły się gratulacje od fanów i znajomych z branży. "Jak pięknie wyglądacie! Dużo szczęścia i powodzenia na nowej drodze życia", "Przepięknie wyglądasz, wszystkiego dobrego dla was", "Jak milion dolarów. Gratulacje" - czytamy. W komentarzach odezwał się także partner Roxie z "Tańca z gwiazdami", z którym wokalistka dotarła aż do ścisłego finału. "Uwielbiam Was. Samych cudowności i duuuużo miłości, chociaż tej wam nie brakuje!" - napisał tancerz.

