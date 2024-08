Nie jest zaskoczeniem, że gwiazdy chętnie publikują prywatne kadry w sieci. Na ich instagramowych profilach możemy podziwiać nie tylko zdjęcia z wakacji, pracy czy rodzinne selfies, ale i zdjęcia zrobione w najpilniej strzeżonych miejscach - ich domach. Nic dziwnego, że właśnie takie fotki budzą największe emocje. W końcu dzięki nim fani mogą zarówno podejrzeć codzienność swoich idoli, jak i przy okazji zainspirować się aranżacją wnętrz. Tym razem pod lupę wzięliśmy łazienki znanych i uwielbianych. Łazienka Julii Wieniawy zrobiła na nas wrażenie. Podobnie było w przypadku łazienki Ewy Chodakowskiej. Zaskoczyły nas za to wnętrza u Małgorzaty Sochy. A to niespodzianka!

REKLAMA

Zobacz wideo Niektóre z gwiazd nie potrzebują ekipy remontowej

Julia Wieniawa

Aktorka i wokalistka nieraz chwaliła się swoimi wnętrzami w sieci. Nie jest tajemnicą, że urządzając je, inspirowała się stylem prosto z Bali. Widać to również w jej łazience. Na kadrach, które publikuje na Instagramie, możemy zobaczyć, że dominują w niej ciepłe, złote odcienie oraz różowe akcenty. Ściany wyłożone są pionowymi płytkami w delikatnym różowym kolorze. Złote elementy, takie jak rama kabiny prysznicowej oraz krany, dodają elegancji i sprawiają, że wnętrze ocieka luksusem. W łazience nie mogło zabraknąć dużego, okrągłego lustra z podświetleniem LED, które dopełnia nowoczesny charakter wnętrza. Całość tworzy harmonijną i stylową przestrzeń. Balijski akcent możemy dostrzec w drewnianej szafce, na której znalazł się biały blat i biała umywalka w modnym kształcie dużej misy. W takiej łazience domowe SPA nabiera nowego wymiaru.

Ewa Chodakowska

Trenerka dzieli życie między Warszawę a Grecję. Na jej instagramowym profilu znajdziemy zdjęcia i nagrania zarówno z jednego, jak i drugiego mieszkania. Ewa Chodakowska często pokazuje się w przestronnej, nowoczesnej łazience, która jest utrzymana w eleganckim stylu. W centralnym punkcie możemy dostrzec wannę o opływowym kształcie, która jest ustawiona na marmurowej podłodze. Ściany są pokryte jasnymi panelami, co dodaje wnętrzu ciepła i przytulności. Po lewej stronie widoczna jest szafka z różnymi kosmetykami, a całość jest oświetlona przez nowoczesny żyrandol z minimalistycznym designem. Złote akcenty, takie jak ramy luster czy elementy oświetlenia, podkreślają luksusowy charakter łazienki. Ewa Chodakowska nie zrezygnowała również z praktycznych rozwiązań, takich jak bidet. W takiej łazience z przyjemnością można spędzić długie godziny.

Łazienka Ewy Chodakowskiej instagram/chodakowskaewa

Małgorzata Socha

Przeglądając instagramowy profil Małgorzaty Sochy, natknęliśmy się na wiele zdjęć z jej podwarszawskiego domu. Nie jest tajemnicą, że aktorka mieszka w wielkim domu z pięknym ogrodem. Często pozuje w przestronnej kuchni, pięknym salonie, a także w... dwóch łazienkach. Obie urządziła bardzo stylowo, ale to w jednej z nich postawiła na element, który gwarantuje efekt "wow" nawet w najbardziej skromnym pomieszczeniu. Mowa o okazałym, kryształowym żyrandolu, który przyciąga wzrok. Zwykle tego typu ozdoby trafiają do salonów czy sypialni, ale jak widać, w łazience również sprawdzają się doskonale, dodając wnętrzu eleganckiego charakteru. To jednak nie koniec ciekawych rozwiązań w tym pomieszczeniu - uwagę zwraca bowiem też lustro w czarnej ramie, a także małe, kwadratowe płytki w odcieniach szarości na ścianach.

Druga łazienka Małgorzaty Sochy wydaje się znacznie skromniejsza, choć nie mniej luksusowa. To pomieszczenie zostało utrzymane w bieli - biała jest wanna, ściany, podłoga i szafki pod marmurowym blatem. Tym razem aktorka postawiła na lustro bez ramy. W tej łazience centralnym punktem wydają się być duże okna, które gwarantują dużo dziennego światła. Nie da się ukryć, że to wyjątkowo minimalistyczny wystrój, ale i przy okazji ponadczasowy. Taki design nigdy się nie znudzi.Uważni obserwatorzy mogą zauważyć, że obie łazienki coś jednak łączy - to minimalistyczne, linearne grafiki w czarnych ramkach na ścianach. Taki akcent nie tylko przyciąga wzrok, ale nadaje wnętrzom bardziej przytulnego charakteru. A łazienkę Kasi Tusk czy Anny Dereszowskiej możesz zobaczyć w naszej galerii.