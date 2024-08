Program "Królowe życia" cieszył się niegdyś sporym zainteresowaniem wśród widzów. Jakiś czas temu został jednak zdjęty z anteny. Mimo to główne bohaterki show nie dają o sobie zapomnieć i aktywnie działają w sieci. Jedną z nich jest Anna Renusz, która zasłynęła za sprawą ekstrawaganckiego wizerunku. Uwielbia modę, a także nigdy nie ukrywała, że jest fanką medycyny estetycznej i wykonała liczne zabiegi. Jesteście ciekawi, jak wyglądała przed nimi?

Anna Renusz z "Królowych życia" przeszła spektakularną metamorfozę. Na starych zdjęciach trudno ją rozpoznać

Celebrytka prowadzi działalność w mediach społecznościowych. Na Instagramie zgromadziła już 523 tys. użytkowników, a liczba obserwujących stale rośnie. Anna Renusz chętnie dzieli się z różnymi prywatnymi momentami z życia. Jakiś czas temu chwaliła się, że skorzystała z modnych zabiegów w Turcji. Wyjechała tam m.in. aby powiększyć biust. Nie jest to jednak jedyny zabieg, na jaki się zdecydowała. Na starych zdjęciach celebrytki z 2016 roku wyraźnie widać, że wówczas miała zdecydowanie mniejsze usta i nastoletnie rysy twarzy. Znana stylistka fryzur w przeszłości walczyła z kompleksami, które zwalczyła, przechodząc spektakularną metamorfozę. Jesteście ciekawi, jak prezentowała się Anna Renusz osiem lat temu? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

Anna Renusz z "Królowych życia" wylicza, co poprawiła w urodzie. Lista jest długa

Anna Renusz nieraz mówiła publicznie, co sobie poprawiła. Celebrytka chwaliła się m.in. operacją nosa, powiększeniem ust oraz piersi, a także odsysaniem tłuszczu z niektórych partii ciała. Dodała również, że tłuszcz pobrany z ud i ramion, wykorzystano do powiększenia pośladków. W jednym z wywiadów przyznała się także do ingerowania w rysy twarzy.

Mam także usunięte poduszki Bichata, czyli struktury tłuszczowe położone wewnątrz policzków. Odpowiadają one za prawidłowy kontur twarzy. Dzięki temu zabiegowi twarz staje się smuklejsza, a kości policzkowe są bardziej wyeksponowane. Ostrzykuję też twarz kwasem hialuronowym, dzięki czemu skóra jest odpowiednio nawilżona i elastyczna. Mam jeszcze doczepiane włosy