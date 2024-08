Leon Niemczyk był znanym aktorem, który wystąpił m.in. w produkcjach "Chłopaki nie płaczą", "Vabank" oraz "Po sezonie". Przez lata w mediach było głośno nie tylko o jego osiągnięciach zawodowych, ale także życiu prywatnym. Leon Niemczyk twierdził, że sześciokrotnie stawał na ślubnym kobiercu. "Byłem żonaty z Jugosłowianką, Rosjanką, Kubanką, Polkami, Niemką" - mówił w wywiadzie dla "Gali". Owocem pierwszego małżeństwa aktora z Tatianą Zuanar jest córka Monika.

REKLAMA

Córka Leona Niemczyka nie dostała nic? Szokujące wieści o spadku aktora

Leon Niemczyk zmarł 29 listopada 2006 roku. Po latach media wróciły do tematu jego spadku. Jak podaje portal ShowNews.pl, aktor podobno przepisał wszystko ukochanej Iwonie, z którą spędził ostatnie lata swojego życia. Rzekomo jednak nie spał na pieniądzach. "To Iwona Ławicka miała otrzymać wszystko, co przez całe życie zgromadził Leon Niemczyk. Wykluczona została jedyna córka aktora, a także pozostałe żony" - czytamy na stronie. Jakiś czas temu Iwona Ławicka wyjawiła, że sprzedała pamiątki po Niemczyku i przeznaczyła pieniądze na cele charytatywne. "Te przedmioty mają energię, która była przez kilkadziesiąt lat skumulowana w mieszkaniu. Uwolniłam tę energię w szlachetnym celu" - mówiła "Gazecie Wyborczej". Chcecie zobaczyć zdjęcia Leona Niemczyka? Zapraszamy do galerii na górze strony.

Gorzkie słowa córki Leona Niemczyka. "Dziecko to niepotrzebny balast"

Córka Leona Niemczyka udzieliła przed laty wywiadu, w którym opowiedziała o swoim ojcu. Nie mieli zbyt dobrych relacji. "Nie był opiekuńczy i rodzinny. Wręcz przeciwnie - rodzina go męczyła. (...) Fakt posiadania mnie wprawiał go raczej w zażenowanie. Nie bardzo umiał się ze mną porozumieć i nie czuł takiej potrzeby. Nie pasowało to do jego wizerunku uwodziciela, podrywacza, jaki sam pracowicie budował. Dziecko to niepotrzebny balast. Pamiętał o mnie może wtedy, gdy wysyłał alimenty - miał je zresztą potrącane z pensji" - powiedziała w wywiadzie dla "Vivy!". ZOBACZ TEŻ: Anna Seniuk opuściła salę, widząc Grzegorza Małeckiego. Do dziś nie wszyscy wiedzą, co ich łączy