Top of the Top Sopot Festival 2024 wzbudził wiele kontrowersji. Fani mieli możliwość oglądania występów ulubionych gwiazd już od 19 sierpnia. Podczas koncertu "Muzyka to coś, co nas łączy" publiczność zabawiało mnóstwo znanych artystów. Wśród nich pojawili się między innymi Enej, Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa czy Mery Spolsky. Oprócz tego wystąpiły również gwiazdy telewizji. W pewnym momencie widzowie zobaczyli na scenie znaną restauratorkę. Nie każdy był zachwycony.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Magda Gessler życzy sobie za jagodzianki? Kwota zwala z nóg

Magda Gessler pojawiła się na festiwalu w Sopocie i się zaczęło. Bez wahania tańczyła

Tegoroczny festiwal w Sopocie odbywa się w nietypowej atmosferze. Widzowie nie są zachwyceni nie tylko występami, ale również prowadzącymi. Gdyby tego było mało, w pewnym momencie, trzeciego dnia eventu, na scenie pojawiła się Magda Gessler. Restauratorka znana z "Kuchennych rewolucji" bez wahania wkroczyła do Opery Leśnej i przekazała fanom ważną wiadomość. Prosiła, aby otaczali się miłością. Później zaczęła tańczyć! Widzowie chyba jednak nie tego oczekiwali. "To chyba jakiś żart. Co się zobaczyło, tego już się nie odzobaczy, to był koszmar", "Przecież to jakiś koszmar, to nie jest festiwal, a prywatny folwark TVN", "Był kiedyś festiwal, teraz to jest cyrk" - czytamy w mediach społecznościowych. Zgadzacie się? Po więcej kadrów z Magdą Gessler zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Nie tylko Gessler została skrytykowana. Oberwało się Krzysztofowi Skórzyńskiemu

Krzysztof Skórzyński i Piotr Kupicha również zostali skrytykowani za swój występ na festiwalu w Sopocie. Znany dziennikarz i muzyk z zespołu Feel wykonali również cover kultowego kawałka "Kołysanka dla nieznajomej" zespołu Perfect. Występ mężczyzn nie wszystkim przypadł do gustu. W sieci pojawiły się mocne komentarze. "Mam nadzieję, że Grzegorz Markowski nie oglądał", "Tragedia", "Przerabiają stare piosenki na kicze. Nie da się tego słuchać! To kaleczenie, a nie tworzenie", "Zmasakrowali piękną piosenkę Perfectu" - pisali widzowie pod postami w mediach społecznościowych. Zgadzacie się? ZOBACZ TEŻ: Festiwal w Sopocie znów pod ostrzałem widzów. Teraz oberwali prowadzący. "Do wymiany"