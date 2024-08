Gest Agnieszki Perepeczko zszokował internautów. To zrobiła nad grobem męża!

Agnieszka Fitkau-Perepeczko jest polską aktorką filmową i teatralną. Nie da się ukryć, że największą sławę i rozpoznawalność przyniosła jej rola w kultowym serialu "M jak miłość", gdzie wcielała się w postać ekscentrycznej Simony. Aktorka przez lata była w związku z małżeńskim z Markiem Perepeczko, który zmarł nagle w 2005 roku. Nowy post Agnieszka Fitkau-Perepeczko wywołał spore poruszenie wśród internautów. Nie do wiary, w jakiej pozie zapozowała przy grobie męża. Musicie to zobaczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Pakosińska zdradza sekrety rocznicy małżeńskiej. Ma tajemnice przed rodziną, ale nie przed Plotkiem. "Biesiada nie ma końca"

Agnieszka Fitkau-Perepeczko dodała zdjęcie znad grobu męża. Nie uwierzycie, co zrobiła

Agnieszka i Marek poznali się jeszcze za czasów studenckich i niemal od razu narodziła się między nimi wielka miłość. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1966 roku. Nie jest tajemnicą, że przez dekady byli jednym z najsławniejszych małżeństw w rodzimym show-biznesie. Rozdzieliła ich dopiero niespodziewana śmierć aktora. Marek Perepeczko zmarł nagle w 2005 roku na zawał serca. Aktorka do dziś wspomina swojego męża i zawsze chętnie o nim mówi, wypowiadając się w samych superlatywach. Regularnie też dzieli się wspomnieniami o nim za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jeden z nowo dodanych postów wywołał jednak całkiem sporą burzę w sieci. Agnieszka Fitkau-Perepeczko opublikowała na Facebooku nietypowe zdjęcie. Zapozowała przy grobie męża, pokazując środkowy palec. "Marek przesyła pozdrowienia zwłaszcza niektórym..." - napisała pod postem.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko pokazała środkowy palec na cmentarzu. Internauci zniesmaczeni