Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński pobrali się w 1989 roku. Ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Piosenkarka wspominała publicznie o rzekomej niewierności biznesmena. - Kiedy się dowiedziałam, że mąż mnie zdradza, to było straszne. Jak jesteś w związku, to czujesz, że coś jest nie halo. Ja też miałam takie sygnały. (...) Miałam czarno na białym, że mój mąż wychodzi ode mnie i patrzy na zegarek no i jedzie w innym kierunku do jakiejś laski swojej - powiedziała piosenkarka w rozmowie z Plotkiem. W 2021 roku Rodowicz i Dużyński rozwiedli się po długiej batalii sądowej. Biznesmen ułożył sobie życie u boku młodszej kobiety.

Andrzej Dużyński ponownie wziął ślub. Maryla Rodowicz wygadała się w wywiadzie

Jakiś czas temu Maryla Rodowicz udzieliła wywiadu, w którym uchyliła rąbka tajemnicy na temat życia uczuciowego swojego byłego męża. Wyjawiła, że Dużyński wziął ślub z młodszą o 40 lat kobietą. -Spotkałam się z taką dozą zazdrości i byłam świadkiem, jak kobiety zalecały się do mojego byłego męża, który właśnie się ożenił tydzień temu i... no właśnie - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem. Te słowa nie zostały zignorowane przez media. Portal Shownews.pl dotarł do szczegółów uroczystości. Podobno ślub odbył się w jednym z urzędów stanu cywilnego w Warszawie. Wśród gości miał pojawić się Jędrzej, syn Rodowicz i Dużyńskiego. Portal przekazał także wieści na temat podróży poślubnej biznesmena i jego nowej żony. "Zaraz po ślubie młoda para wsiadła do samolotu i udała się w kilkudniową podróż do Londynu" - czytamy. Co ciekawe, jest to jedno z ulubionych miast Rodowicz. Myślicie, że Dużyński chciał jej zrobić na złość?

Maryla Rodowicz szuka miłości? Co za wymagania

Maryla Rodowicz w rozmowie z Radiem Pogoda wyjawiła, że jest gotowa na znalezienie drugiej połówki. Ma jednak pewne wymagania. - No musiałby być dużo młodszy. Chyba sporo młodszy. Nie no, 20 to nie, więcej. 40 lat młodszy. No mój mąż się ożenił z 40 lat młodszą laską. To co? To my nie możemy? - powiedziała. Zdjęcia Rodowicz i Dużyńskiego znajdziecie w galerii na górze strony. ZOBACZ TEŻ: Największy romans PRL-u. "Niosło mnie jak cholera". On zostawił żonę, Rodowicz i tak go zdradziła