Kasia z Kwiatu Jabłoni olśniła w Sopocie. Te stylizacje robią wrażenie!

Na scenie w Operze Leśnej podczas pierwszego dnia "Top of the Top Sopot Festival" można było zobaczyć wiele znanych muzyków. Wydarzenie będzie trwało przez trzy dni - wszystko zaczęło się 19 sierpnia. Wśród występujących znalazł się zespół Kwiat Jabłoni. Wokalistka Kasia Sienkiewicz w poniedziałkowy wieczór pojawiła się w Sopocie w olśniewającej sukience. Później zmieniła stylizację. To z pewnością był jej wieczór!

Kasia Sienkiewicz olśniła w Sopocie. Weszła cała na biało

Od kilku lat Kwiat Jabłoni zyskuje sporą popularność. Dzieci uznanego muzyka Kuby Sienkiewicza nie próbowały jednak robić, powołując się na znanego ojca. Kasia i Jacek zapracowali na swój sukces, a dzięki talentowi są zapraszani na wiele branżowych wydarzeń. Zespół pojawił się na "Top of the Top Sopot Festival" i mogliśmy dwukrotnie podziwiać ich występy na sopockiej scenie. Oboje zachwycili występami, ale wokalistka ponadto olśniła stylizacjami.

Kasia założyła białą, asymetryczną sukienkę bez ramiączek, której gorset stanowił ciekawie ułożony kwiat. Do stylizacji dopasowała jasne, wysokie sandały. To jednak nie był koniec zaskoczeń. Przy okazji występu u boku Kayah, Kasia postanowiła zmienić sukienkę, choć ubiór pozostawał w tym samym stylu. Piosenkarka pojawiła się w jasnej, obcisłej spódniczce i krótkiej bluzce bez ramiączek, na środku której mogliśmy zobaczyć kwiat, który nawiązywał do powszedniej stylizacji. Zdjęcia Kasi Sienkiewicz z tego wieczoru znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Fani psioczą na festiwal w Sopocie. To im nie pasuje

Okazuje się, że widzowie nie są do końca zadowoleni z występów, które obejrzeli podczas sopockiego festiwalu. Wielu narzeka na niezbyt dobre... nagłośnienie, które utrudnia odbiór koncertu. Fani postanowili wylać frustrację w komentarzach na Facebooku. "Dźwięk fatalny! Amatorszczyzna!", "A poprawicie jakoś nagłośnienie, bo w telewizorze to guzik słychać", "Tego nie da się słuchać" - czytamy pod postem TVN-u. Wśród wielu wypowiedzi znalazły się także te, które narzekały na konkretne występy artystów. "O rety! Jak Gawliński wyje! Prawdziwy wilk" - napisał jeden z internautów.