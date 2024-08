Właśnie wystartował "Top of the Top Sopot Festival". Wydarzenie zadebiutowało w 1961 roku i niezmiennie cieszy się dużą popularnością. Koncerty w Operze Leśnej w Sopocie potrwają do 22 sierpnia i będą w całości emitowane przez stację TVN. Pierwszego dnia na scenie wystąpili m.in. Kayah, Sylwia Grzeszczak oraz Kwiat Jabłoni. Nie zabrakło także występu kultowego zespołu Lady Pank. Podczas koncertu Janusz Panasewicz zwrócił się do publiki z pewną prośbą. O co chodziło?

Zobacz wideo Ania Karawan wspomina występy w TVP za czasów Kurskiego

"Top of the Top Sopot Festival". Janusz Panasewicz zwrócił się do publiki. Ależ reakcja

Zespół Lady Pank zaprezentował swoje hity na scenie w Sopocie. Jednym z nich jest oczywiście utwór "Zawsze tam, gdzie ty". W pewnym momencie muzyka ucichła. Janusz Panasewicz zwrócił się do publiki. - Prosimy o aplauz - mówił ze sceny. Te słowa ożywiły publikę w Sopocie. Zebrani zaczęli klaskać, a wokalista wrócił do wykonywania utworu. Na koniec podziękował wszystkim uczestnikom. - Dziękujemy Sopot, dzięki - mówił wokalista po zakończeniu występu. Chcecie zobaczyć zdjęcie zespołu Lady Pank z "Top of the Top Sopot Festivalu"? Zajrzyjcie do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie kadry ze sceny.

"Top of the Top Sopot Festival". Widzowie narzekają. "Dno, totalne dno"

Występy w Sopocie nie spodobały się wszystkim widzom, którzy ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych. Najwięcej głosów krytyki zebrało nagłośnienie. "Tego się nie da słuchać", "Co za beznadziejna realizacja dźwięku?", "A poprawicie jakoś nagłośnienie? Bo w telewizorze to guzik słychać" - pisali internauci w komentarzach pod postami na profilu stacji TVN. Dostało się także wokalistom. "Zero świeżości, za to tak fałszują, że uszy więdną... A szkoda, bo to święto piosenki", "Dno, totalne dno", "Artyści strasznie fałszują, o co chodzi?" - czytamy w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: Fala krytyki po występie Skolima na Festiwalu Weselnych Przebojów. "Gorszej żenady nie widziałam"