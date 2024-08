Roksana Węgiel śmiało zasługuje na miano jednej z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Wokalistka stawiała pierwsze kroki muzyczne w popularnym programie "The Voice Kids". Jakiś czas później reprezentowała kraj na Eurowizji Junior i wygrała konkurs. Nie da się ukryć, że po tych wydarzeniach jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Oprócz działalności muzycznej dużym zainteresowaniem cieszy się życie prywatne młodej piosenkarki. Roksana Węgiel związana jest z o osiem lat starszym od siebie producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Obecnie para jest w trakcie przygotowań do ślubu kościelnego, który ma się odbyć już niebawem. Niestety, okazało się, że na ceremonii zabraknie Maryli Rodowicz. Piosenkarka podała ważny powód swojej nieobecności.

Zobacz wideo Roxie Węgiel o pierwszym tańcu z Kevinem. Co szykują na wesele?

Maryla Rodowicz tłumaczy swoją nieobecność na ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Zdradziła powód

Jakiś czas temu wyszło na jaw, że narzeczeni są już po ślubie cywilnym. Informacja ujrzała światło dzienne, gdy w marcu zarejestrowano firmę wokalistki już jako Roksana Węgiel-Mglej. Aktualnie zakochani szykują się do ślubu kościelnego. Przygotowania trwają jednak w wielkiej tajemnicy, młoda para nie chce bowiem robić rozgłosu z uroczystości. Do mediów wyciekają jednak co jakiś czas pewne szczegóły. Wiadomo, że goście otrzymali już zaproszenia, a na tych dokładny termin ceremonii. Ze względów bezpieczeństwa nie podano jednak adresu wydarzenia. Ujawniona została też lista gości, wśród nich była m.in. Maryla Rodowicz. Ta jednak w rozmowie z "Faktem" wyjawiła, że nie weźmie udziału w ceremonii. Wokalistka zdradziła, że w tym samym dniu ma już zaplanowane inne ważne wydarzenie. Mimo to życzyła młodej parze wszelkiej pomyślności.

Niestety, nie uda mi się dotrzeć na wesele, nie szykuję więc żadnej kreacji, bo mam w tym dniu koncert, który był wcześniej umówiony i zorganizowany. Ale oczywiście życzę jej wszystkiego najlepszego

- wyznała. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Roksana Węgiel niechętnie mówi o ślubnych przygotowaniach

Co wiadomo na temat ślubu kościelnego Roksany Węgiel i Kevina? Szczerze mówiąc niewiele. Roxie za wszelką cenę chce zatrzymać go w sekrecie. "Ten dzień chcemy świętować w swoim towarzystwie, nie chcemy żadnych mediów z zewnątrz. Także po prostu zostawiamy to dla siebie i nie będę mówić, co jest w planach, jak chcę, żeby to wyglądało, bo to już są naprawdę takie bardzo prywatne informacje, które zostawiam na ten dzień" - tłumaczyła w rozmowie ze "Światem Gwiazd". Wiadomo jednak, że uroczystość ma się odbyć na Podkarpaciu w rodzinnych stronach Roxie. Jak dowiedział się "Super Express" za całe przedsięwzięcie ma odpowiadać Izabela Janachowska, jedna z najsłynniejszych weeding planerek. Ślub zaplanowany został na koniec sierpnia.