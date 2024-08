Klaudia Halejcio razem z Oskarem Wojciechowskim i córką Nel mieszkają w luksusowej posiadłości, która ma 500 metrów kwadratowych. Celebrytka wiele razy żaliła się na rosnące raty kredytu, bo willa warta jest dziewięć milionów. Teraz partner aktorki pokazał zdjęcia rachunku za prąd i grzmi w sieci.

Partner Klaudii Halejcio pokazał rachunki za prąd. Wyciąga wnioski

Klaudia Halejcio jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Słynie też z organizowania imprez "na bogato" i ozdabiania domu na każdą okazję. Lampki czy światełka, których używa, z pewnością generują spore koszty. Mimo to Oskar Wojciechowski pokazał w sieci zdjęcia wysokich rachunków za prąd. Stwierdził też, że mieszkają w "zwykłym domu".

Ostatnio zastanawiałem się nad tym, jak próbuje się nam wmówić, że produkcja prądu w Polsce jest tak kosztowna - tłumacząc to wojną, kryzysami i innymi czynnikami. Tymczasem, mój rachunek za prąd w zwykłym domu wynosi już średnio pięć-sześć tysięcy złotych miesięcznie

- napisał. Później pokazał wyniki finansowe grupy PGE, z których wynika, że dochód na akcjonariusza wynosił 893 mln zł, a produkcja energii sięgała 14,6 TWh. Zdjęcia rachunków znajdziecie w galerii na górze strony, podobnie jak luksusowej willi Halejcio.

Warto w tym miejscu nadmienić, że w Polsce trzyosobowa rodzina miesięcznie średnio zużywa od około 150 do 183 kWh - podje portal Optimal Energy (rocznie daje to od około 1800 kWh do 2200 kWh). Na co potrzebujemy najwięcej prądu? Według GUS-u do oświetlania domów i mieszkań, a także do korzystania ze sprzętów RTV i AGD.

W gospodarstwach domowych energia elektryczna była zużywana powszechnie, głównie do oświetlenia oraz zasilania urządzeń AGD i RTV. Zastosowanie energii elektrycznej w celach grzewczych było niewielkie (5,5 procenta), m.in. ze względu na wysokie ceny i istnienie tańszych substytutów. Energia elektryczna do gotowania posiłków i ogrzewania pomieszczeń była stosowana raczej jako nośnik dodatkowy, a do ogrzewania wody była używana głównie tam, gdzie nie było dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej

- czytamy w raporcie "Zużycie energii w gospodarstwach domowych 19.05.2023 r. w 2021 r".

Klaudia Halejcio i jej ukochany pobierają 500 plus? "Ludzie zawsze pytają, ale dlaczego?"

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski jakiś czas temu gościli w podcaście Żurnalisty. Tam zostali zapytani o to, czy pobierają 500 plus (teraz 800). - Nigdy nie braliśmy 500 plus i nie mamy zamiaru. Ludzie zawsze pytają, ale dlaczego? Dają, to trzeba brać. (...) Jeżeli uważamy, że te 500 zł, no nie ukrywajmy, jakoś nic w naszym życiu nie zmieni. Na pewno inni potrzebują tych pieniędzy bardziej. Dlaczego mamy nadwyrężać budżet państwa na rzeczy, bo nam się należy, to weźmiemy, bo wszyscy biorą - powiedział. Wojciechowski. - Ten system nam się nie podoba. Jeśli potrzebujesz, powinno państwo ci zapewnić tak, żebyś miała ten komfort. A jeśli masz na tyle, to dla ciebie nie - dodała Halejcio.