Paweł Małaszyński od lat jest związany z tą samą kobietą. Swoją obecną żonę zna od czasów przedszkola. Na ślubnym kobiercu z Joanną Chitruszko stanął w 2002 roku, ale są parą od 29 lat. Z okazji rocznicy związku aktor dodał wzruszający post na Instagram. Tak podziękował swojej ukochanej.

REKLAMA

Zobacz wideo Paullę dotknęły słowa Edyty Górniak. "Brudy pierze się w domu"

Małaszyński świętuje rocznicę związku. Wstawił romantyczny post

Paweł Małaszyński udostępnił na Instagramie wspólne zdjęcie z żoną. "29 rok razem. Kto raz kochał, nie zdoła żyć bez miłości. Miłość wszystko zakrywa, wszystko znosi i odsuwa śmierć" - napisał pod udostępnioną fotografią. Małaszyński dodał także fragment twórczości Marka Hłaski. "Leżeli obok siebie. Dziewczyna oparła swoją głowę o ramię chłopaka i przytuliła się do niego całym ciałem. Leżeli zmęczeni miłością i upałem, byli młodzi i ładni oboje - jedno ciemne, drugie jasne. Sukienka dziewczyny była uniesiona; miała długie, mocne brązowe nogi" - czytamy w opisie.

Internauci zachwyceni wpisem Pawła Małaszyńskiego. "Coś pięknego taka miłość"

Rocznicowy wpis Pawła Małaszyńskiego bardzo spodobał się jego obserwatorom na Instagramie. Posypały się komentarze z gratulacjami. "I to jest piękne. My też razem od czasów licealnych", "Jak możecie być razem 29 lat, skoro wy macie 25? Wszystkiego dobrego", "Pierwszy krok w chmurach - wielu następnych", "Jak jest miłość, to jest wszystko", "Coś pięknego taka miłość" - czytamy. Swój komentarz z emotikoną serca pozostawił także Dawid Ogrodnik.

Przypomnijmy, że Paweł Małaszyński i Joanna Chitruszko doczekali się dwójki dzieci. Ich syn Jeremiasz urodził się w 2004 roku, a córka Lea w 2014 roku. Aktor chroni swoje życie prywatne i rzadko wypowiada się w mediach na temat rodziny. W jednym z wywiadów postanowił otworzyć się jednak w tym temacie - Był taki czas, kiedy byłem wciąż zabiegany. Żeby nie cierpiała rodzina, zdarzało mi się wykreślać z harmonogramu to, co istotne dla mnie. Byłem rozdarty między ukochanym zawodem a ukochaną rodziną, próbując to wszystko pogodzić. Mój niestabilny zawód sprawia, że nie wiesz, co przyniesie kolejny dzień. To silna presja i w tym wszystkim zaniedbałem siebie. Poczułem się wyczerpany. Jestem typem samotnika, potrzebuję pobyć w ciszy, z własnymi myślami. Kiedyś sobie na to nie pozwalałem. Dziś odbywam długie, samotne spacery i rozmawiam ze sobą o tym, co się wydarzyło, co zrobiłem dobrze, gdzie popełniłem błąd. Czy jestem szczęśliwy, spełniony? Zadaję sobie te wszystkie pytania i szukam na nie odpowiedzi. Pociągają mnie tajemnice ludzkiej egzystencji i psychiki - powiedział w rozmowie z "Twoim stylem". Wspólne zdjęcia Małaszyńskiego i jego żony znajdziecie w galerii na górze strony.