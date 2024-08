Wojtek i Agata Sawiccy byli ze sobą przez sześć lat. Pobrali się w 2022 roku, ale niedawno ogłosili, że to koniec ich związku. Większość może kojarzyć ich z działalności na Instagramie, gdzie wspólnie prowadzili konto "Life on Wheelz". Opowiadali tam o życiu z niepełnosprawnością - Wojtek zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne'a. Influencer postanowił opublikować filmik, który kończy pewien etap w jego życiu - chodzi o wymowny gest.

Wojtek Sawicki z wymownym gestem. To kończy pewien etap w jego życiu

Na początku sierpnia Wojtek i Agata opublikowali oświadczenie, w którym poinformowali fanów o rozstaniu. "Ta informacja może być dla was szokiem. Ale nie chcieliśmy już dłużej z nią zwlekać. (...) Po sześciu latach bycia razem postanowiliśmy się rozstać. To był piękny czas, który miał na nas wielki wpływ. Połączyła nas niesamowita, bezinteresowna miłość. (...) Jednak od pewnego czasu czujemy, że nasze uczucie wygasło. To bolesne, bo naprawdę o nie walczyliśmy. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy zażegnać kryzys. Nie udało się" - można było przeczytać w poście. Para stara się ułożyć życie na nowo. Wojtek postanowił oficjalnie odciąć się od małżeńskiej przeszłości. W nagraniu, które pojawiło się na profilu "Life on Wheelz", pokazuje wymowny gest - zdjęcie obrączki.

Oczywiście jest mi smutno. Nie tak miało się skończyć moje małżeństwo, ale czuję, że otwiera się nowy, ciekawy etap w moim życiu

- przekazał na filmiku.

Fani przesyłają wsparcie Wojtkowi Sawickiemu. "Smutny widok"

Para już wcześniej przekazała, że będzie kontynuować wspólny projekt, jakim jest właśnie "Life on Wheelz". Jednak przez ostatnie dni to właśnie Wojtek jest głównym bohaterem postów na profilu. W komentarzach pod wymownym filmikiem ze zdjęciem obrączki pojawiło się wiele słów wsparcia od fanów. "Trzymamy kciuki! Nic nie dzieje się bez przyczyny i każdy etap jest po coś. Powodzenia", "Oby smutek szybko minął. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze", "Smutny widok, ale trzymamy za was osobno kciuki. Rozstania nie są łatwe, ale jak mówisz, może nowy etap doda Ci skrzydeł" - czytamy pod wpisem. Zdjęcia pary znajdziecie w galerii na górze strony.