Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz intensywnie pracują przy wykończeniu swojego domu. Jakiś czas temu para pochwaliła się zakupem nieruchomości, która ma mieć aż 230 metrów kwadratowych. Posiadłość znajduje się w naprawdę wyjątkowym miejscu. Dookoła jest mnóstwo drzew i to właśnie te elementy przyrody zostały wzięte pod uwagę przy planowaniu ogrodu. "Chcieliśmy w ogrodzie stworzyć małą architekturę, która w obecności przyrody, pozwoli nam się wyciszyć, zrelaksować" - pisał jakiś czas temu Dąbrowski. Teraz wreszcie zobaczyliśmy pierwsze efekty prac! Zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski o łączeniu pracy z wychowaniem dzieci

Ogród Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz będzie istnym rajem. Fankę zmartwiła jedna rzecz

"Nasz ogród jest już prawie gotowy. Przed wami kolejne miejsce, w którym można przyjemnie spędzać czas. Koniecznie musimy zdobyć jeszcze girlandy na drzewa" - czytamy w najnowszym wpisie. Faktycznie, ogród wygląda na prawie skończony. Na zdjęciu widzimy miejsce na palenisko, wokół którego ułożono cztery białe fotele. Plac wokół wysypany jest białym kamieniem i otoczony specjalnymi blaszkami. To właśnie one zmartwiły jedną z fanek. "Podobają mi się te obrzeża, ale zawsze jak o nich myślę to przeraża mnie myśl o sytuacji gdyby moje dziecko biegło i się przewróciło. Czy ta blacha nie jest ostra?" - pytała wyraźnie zmartwiona. Zdecydowana większość skupiła uwagę na pozostałych elementach, które świetnie komponują się z całym otoczeniem. "U was jest przecudnie, nie wymyślnie a mega przytulnie. Jestem zachwycona wszystkim, co do tej pory pokazaliście" - czytamy. A wam jak się podoba?

W ogrodzie Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz powstanie wyjątkowe miejsce

Na początku influencerzy zastanawiali się nad postawieniem ogromnej sauny. Jak jednak stwierdził sam Jan, ani on, ani Sylwia nie przepadają specjalnie za takimi atrakcjami. Po chwili namysłu zdecydowali się na coś zupełnie innego. I tak o to w ogrodzie stanie całkiem spora pergola. "Za dnia miejsce do wypicia kawy, popracowania, czy też poćwiczenia, a wieczorami - kino i ogólne życie towarzyskie". Jej wizualizację możecie znaleźć poniżej. ZOBACZ TEŻ: Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zaszaleli z przyjęciem urodzinowym dla córki. Ale wyrosła!