Pierwszą żoną aktora była Anna Tomaszewska, z którą Grabowski doczekał się dwóch córek. Rozstanie przebiegło w pokojowych warunkach. Nieco inaczej wyglądał rozwód z o 18 lat młodszą Anitą Kruszewską. W tym przypadku nie obyło się bez wysokich kosztów.

Andrzej Grabowski wspomina drogi rozwód. "Te 3 lata, które mnie męczyło bardzo..."

Gwiazdor "Świata według Kiepskich" rozstał się z Kruszewską w atmosferze skandalu medialnego. Była wybranka aktora wielokrotnie zarzucała mu brak troski. Miała ciężką sytuację zdrowotną. Przeszła dwa udary. Do rozstania Grabowskiego i Kruszewskiej postanowił wrócić Żurnalista, który do podcastu zaprosił właśnie znanego aktora. - Rozwód był drogi, bo jak sam pan powiedział: "Ostatecznie tytułem podziału majątku przelałem na konto byłej żony milion 250 tysięcy złotych. Nie miałem takiej kwoty w gotówce, pożyczałem pieniądze i sprzedałem co mogłem". Bolało? - powiedział prowadzący.

Nie, to była ulga. Ulga, że w końcu się to skończy. I skończyło. Te 3 lata, które mnie męczyło bardzo, no bo to było cały czas dostawanie w mordę jakimś artykułem, jakimś pomówieniem, i nagle wiedziałem, że to się kończy. Owszem, tyle kosztuje ten koniec. Drogi koniec

- odparł aktor.

Anita Kruszewska o tym, czego życzy Grabowskiemu

O ten związek pytane były obie strony. Jesteście ciekawi, co mówiła o dawnym mężu Anita Kruszewska? "Cieszę się, że już mam to za sobą. Życzę Andrzejowi jak najlepiej i żeby nie został sam na starość. A co ze mną? Pójdę dalej, nie rozpamiętując przeszłości. Rozwód to porażka, a z porażek nikt się nie cieszy. Nie mam jednak wątpliwości, że w naszym przypadku był on jedynym rozwiązaniem" - przekazała w rozmowie z "Twoim Imperium". Aktor kilka miesięcy po rozwodzie zapragnął sprostować zarzuty, jakie padły w jego kierunku ze strony dawnej partnerki. „Nie jest prawdą, że porzuciłem chorą żonę. Rozstaliśmy się, kiedy była zdrowa, na trzy miesiące przed jej pierwszym pobytem w szpitalu. Gdy dowiedziałem się o jej stanie, otoczyłem ją opieką. Odwiedzałem ją w szpitalu, towarzyszyłem jej, gdy miała robione badania, gotowałem dla niej posiłki" - czytaliśmy w "Twoim Imperium". Dawne zdjęcia Grabowskiego i Kruszewskiej znajdziecie w galerii.