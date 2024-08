Trzeba przyznać, że ostatnimi czasy Doda z powrotem wkradała się na szczyt popularności. Jej najnowsza płyta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a koncerty przyciągały tłumy fanów i zwolenników twórczości. Nic więc dziwnego, że po miesiącach ciężkiej pracy gwiazda postanowiła nieco odpocząć od zgiełku i wybrać się na upragnione wakacje. Ostatnio na jej profilu możemy zobaczyć mnóstwo słonecznych ujęć. Jedno z nich spotkało się dezaprobatą. Odsłoniła za dużo?

Zobacz wideo Doda zaskakuje! "Chciałam zostać lekarzem"

Doda na zdjęciu z wakacji. Fani grzmią. "Trochę klasy, pani Doroto"

Doda oprócz działalności muzycznej prężnie prowadzi media społecznościowe, zwłaszcza Instagram, gdzie zgromadziła już prawie dwa miliony obserwujących. Gwiazda zazwyczaj ochoczo uchyla im rąbka tajemnicy i relacjonuje zarówno chwile prywatne, jak i zawodowe. Ostatnio artystka przebywa na wakacjach i dzieli się kadrami z pięknych miejsc. Na jednym z nich możemy zobaczyć, jak artystka stoi w urokliwej uliczce. W tle widać mnóstwo kwiatków i małą altankę. Jednak to stylizacja Dody przyciąga największą uwagę. Gwiazda wybrała kolorowy i nieco skąpy komplet, w którego skład wchodziła krótka spódniczka, biustonosz, a także top. Do tego artystka rozpuściła włosy i założyła okulary przeciwsłoneczne. Zdjęcie wywołało ogromne poruszenie w sieci. W sekcji z komentarzami niemalże od razu zaczęły pojawiać się liczne reakcje. Nie wszystkie były przychylne. Jeden z nich był wyjątkowo uszczypliwy i skierowany prosto do artystki. "Piękna figura, ale stylizacja wulgarna. Trochę klasy pani Doroto, bo fajna z pani babeczka" - grzmiała jedna z internautek. Kontrowersyjne zdjęcie możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Doda zapozowała w skąpym komplecie. Internauci podzieleni

Choć nie wszystkim nowe ujęcie Dody przypadło do gustu, to znalazło się mnóstwo osób, które byłe zachwycone zarówno stylizacją, jak i zdjęciem. Oprócz uszczypliwości na profilu celebrytki pojawiły się też liczne komplementy. "Ten komplet to cud" - napisała jedna z internautek. "Pięknie wyglądasz" - dodała kolejna. "Jakaś ty kolorowa" - stwierdziła następna. A wy co sądzicie o tej stylizacji? Dajcie znać w naszej sondzie poniżej. ZOBACZ TEŻ: Ukochany Dody przeszedł metamorfozę. Fani przecierają oczy. "To Pachut?!".