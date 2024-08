Krystian Wieczorek jest popularnym aktorem. Widzowie z pewnością kojarzą go z takich produkcji jak "Komisarz Alex" czy "To nie koniec świata". Jednak bez wątpienia największą sławę i rozpoznawalność przyniosła mu rola Andrzeja Budzyńskiego w kultowym serialu "M jak miłość". Prywatnie Krystian Wieczorek związany jest z Marią Szafirską. Zazwyczaj para stroni od blasku fleszy, a swoją prywatność wolą zatrzymywać dla siebie. Rzadko udzielają wywiadów. Zdarza się jednak, że uchylą rąbka tajemnicy i wrzucą coś do sieci. Tak właśnie stało się i tym razem. Aktor zamieścił nietypowy film, w którym wspomniał o operacji plastycznej. Poprawił sobie coś?

Krystian Wieczorek poddał się operacji plastycznej? Zamieścił nietypowy film

Krystian Wieczorek prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jego poczynania na bieżąco obserwuje 163 tys. użytkowników. Aktor co jakiś czas uchyla rąbka tajemnicy i dzieli się codziennością. Jak wiadomo, obecnie trwa przerwa w nagraniach do "M jak miłość", w związku z tym Krystian Wieczorek korzysta z wakacji i cieszy się z chwil spędzonych w towarzystwie najbliższych w pięknych okolicznościach przyrody.

Ostatnio na jego profilu pojawił się też ciekawy film, który został okraszony dość niespodziewanym wpisem. "Przed i po operacji. Lepiej jest?" - czytamy w opisie. Te słowa jednoznacznie sugerują, jakoby aktor miał się poddać jakiemuś zabiegowi estetycznemu. Początkowo na nagraniu możemy zobaczyć jego twarz z bliska, a później ku zaskoczeniu widzimy drewnianą rzeźbę. "Przeszedłem małą operację plastyczną" - skomentował aktor. Wygląda na to, że Krystian wieczorek postanowił sobie nieco zażartować. Wspomniane nagranie możecie obejrzeć na dole strony.

Krystian Wieczorek zażartował z wyglądu. Internauci komentują

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne reakcje. Internauci nie czekali zbyt długo, w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Widać, że żart bardzo przypadł im do gustu, a w kierunku aktora posypały się same komplementy. "Nie poznałam" - napisała jedna z internautek. "Lepiej było przed..., po - trochę pan zesztywniał!" - dodała kolejna. "Oryginał ładniejszy" - można przeczytać. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Wieczorek przed Szafirską był w związku. Ona spodziewała się oświadczyn, on zerwał. Powody do dziś owiane tajemnicą.