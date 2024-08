Małgorzata Kożuchowska jest widywania na wielkim ekranie od wielu lat. Aktorka zyskała popularność dzięki roli Hanki Mostowiak w serialu "M jak miłość". Później sławę przyniosło jej również wcielenie się w Natalię Boską w uwielbianym serialu "Rodzince.pl", o którym mówi się, że ma powrócić na antenę TVP. Ostatnio zagrała w "Chłopach" oraz w "Zołzie". 53-latka zawodowo nie próżnuje, ale znalazła czas na to, by odpocząć od codzienności. Udała się na wakacje i nadaje do swoich obserwatorów ze słonecznych Włoch. Miała pewne przesłanie.

Małgorzata Kożuchowska pokazuje kadry z wakacji. Dla swoich fanów ma pewne przesłanie

Aktora dzięki wielu rolom filmowym i serialowym zyskała spore grono fanów. Na to z pewnością wskazuje liczba obserwujących ją użytkowników na Instagramie - Kożuchowska może liczyć na wsparcie ponad miliona fanów! By cały czas pozostawać w kontakcie z internautami, 53-latka relacjonuje swój pobyt we Włoszech. Wakacje są najwyraźniej bardzo udane, bo celebrytka nie szczędzi słonecznych kadrów. Na InstaStories mogliśmy podziwiać, jak Kożuchowska relaksuje się na łódce. To kolejna podróż aktorki do Włoch w tym roku - niedawno podziwiała okolice malowniczego Sorrento, a w zeszłym roku w majówkę udała się do Toskanii. Z okazji wypoczynku, gwiazda dodała także post, w którym postanowił zachęcić fanów do resetu i "luzowania kity".

Trzeba resetować głowę!!! Luzować kitę!!! Z pożytkiem dla siebie i wszystkich dookoła

- czytamy we wpisie. W naszej galerii na górze strony zobaczycie wakacyjne zdjęcia Kożuchowskiej.

Fani zachwyceni szczerością Kożuchowskiej

Internauci chętnie komentują poczynania Kożuchowskiej i w tym przypadku nie było inaczej. Postanowili zareagować na jej wymowne słowa. Fani byli wniebowzięci włoskimi ujęciami oraz urodą celebrytki. "Piękna kobieta…wypoczynku życzę pani Małgosiu", "Dobrze powiedziane! Udanego wypoczynku", "Pani Małgosia jak zawsze pełna wdzięku i elegancji. Miłego wypoczynku. Pozdrawiam", "Udanego wypoczynku. Nabrać energii na kolejne wyzwania" - czytamy pod wakacyjnym postem.