Tak mieszka Agnieszka Chylińska. "Totalny syf"

Agnieszka Chylińska od lat mieszka z ukochanym Markiem i dziećmi w podwarszawskich Chyliczkach. Piosenkarka jest matką syna Ryszarda i dwóch córek: Krystyny i Estery. Choć powściągliwie opowiada o swoim życiu prywatnym, czasem uchyla rąbka tajemnicy i wpuszcza fanów do swojego świata. Gdy ma chwilę wolnego i jest w dobrym humorze, nagrywa z domu filmiki na Instagramie, dzięki którym widzimy, jak wyglądają urządzone przez nią wnętrza. Okazuje się, że gwiazda lubi artystyczny nieład i przepych. Nie ukrywa, że daleko jej do perfekcyjnej pani domu, ale świetnie odnajduje się w chaosie.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek zapowiada budowę swojego domu

Agnieszka Chylińska opowiada o swoim domu

W domu Agnieszki Chylińskiej dominują drewniane meble oraz kwiatowe motywy. Na ścianach jest dużo zdjęć i obrazów religijnych czy laurek od dzieci. W sypialni artystka ma pokaźną biblioteczkę i wielkie łóżko, kanapę i biurko. Generalnie w każdym pomieszczeniu nie brakuje bibelotów czy porozrzucanych przedmiotów, które nie są na swoim miejscu. W jednym z wywiadów jurorka programu "Mam talent!" w związku z bałaganem, jaki panuje w jej domu, opowiedziała ciekawą anegdotkę. Okazuje się, że najczystszy w nim jest... telewizor.

U nas w domu jest totalny syf, ale k***a telewizor, to jest taka stara szkoła: "ale telewizor mikrofibrą musi być wyczyszczony". Marek o to dba. I była taka akcja, że zapomniałam o tej mikrofibrze, i siedzą dziewczyny, Marek podchodzi i mówi: "A kto zrobił takie plamy palcem na telewizorze?". Krystyna mnie p***********a i mówi: "A bo mama nam pokazywała, z którym piłkarzem się ożeni

- opowiadała kiedyś Agnieszka Chylińska "Super Expressie". Zdjęcia z jej domu znajdziesz w galerii na górze strony. Podobają ci się? Wypowiedź się w naszej ankiecie, którą znajdziesz na dole artykułu.

Agnieszka Chylińska o miłości. Jak wygląda jej mąż?

Agnieszka Chylińska nie pokazuje jednak swojego męża, którego żoną została w 2010 roku. Na jej Instagramie próżno szukać wspólnych fotografii czy filmików. Nie przychodzi też z nim na różne wydarzenia publiczne. Jedynie w jednym z wywiadów wyjawiła pokrótce, jak wygląda jej wybranek serca. - Mój mąż to łysy blondyn z niebieskim okiem - powiedziała w rozmowie z portalem Przeambitni. Jakiś czas temu poświęciła mu za to wpis w internecie. "Prawidłowy zapis pracy mojego serca poznałam po latach, gdy odkryłam miłość z wyboru, miłość jako postawę, w której jest się czasem powtarzalnie przenudnym, przeludzkim i prześmiertelnym. Miłość, którą się wybiera bez żebrów i błagań na kolanach. Miłość, która czasem nie daje o sobie znać w głębokiej ciemności. Ale jest. Miłość bez krzyków, awantur i niepewności. Choć po dziś dzień czasem trudno mi osiąść w stwierdzeniu, że tak jest dla mnie najlepiej, to w tej decyzji zrozumie mnie chyba każdy, kto oddał swoje serce choć raz 'miłości' z ufnością, by go ta 'miłość' skopała boleśnie" - napisała na Facebooku.