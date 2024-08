Wyjątkowy dzień ukochanej Piotra Żyły. Mieli co świętować!

Piotr Żyła od pięciu lat pozostaje w związku z Marceliną Ziętek, która jest od niego o 11 lat młodsza. Para raz na jakiś czas publikuje wspólne zdjęcia w mediach, ale nie są wylewni w kwestii życia prywatnego. 26-letnia influencerka dodała kilka kadrów na Instagramie z wyjątkowego dnia. Zakochani mieli konkretny powód do świętowania.

Piotr Żyła spędził wyjątkowy dzień z ukochaną. Mieli co świętować!

Piotr Żyła przez kilkanaście lat był w związku małżeńskim z Justyną Żyłą, ale była już para sześć lat temu rozwiodła się w atmosferze skandalu. Skoczek narciarski postanowił wyprowadzić się z rodzinnej miejscowości, Wisły, gdzie zostawił byłej małżonce dom. 37-latek zamieszkał w Ustroniu wraz z ukochaną - Marceliną Ziętek, którą wielu może kojarzyć z paradokumentów stacji TVN, takich jak "19+" i "Szkoła". Para nie należy do zbyt wylewnych w kwestii łączącej ich relacji, ale od czasu do czasu publikują wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych.

Tym razem zakochani mieli ważny powód do świętowania. W związku z urodzinami 26-latki postanowili udać się na drugi koniec kraju i odpocząć nad Bałtykiem. I choć Piotr Żyła nie pojawia się w kadrze, to romantyczne ujęcia wskazują, że Ziętek udała się na urodzinowy wypoczynek wraz z ukochanym i psem. Możemy zobaczyć influencerkę na plaży, pozującą z tortem i pupilem, a także relaksującą się w łóżku z czerwonym pudełkiem prezentowym. Niestety, nie wiadomo, czy był to prezent od sportowca i co otrzymała od ukochanego na 26. urodziny. Wspomniane zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Piotr Żyła postawił na dom modułowy. Internauci widzą pewne niedociągnięcia

Sportowiec jakiś czas temu pochwalił się, że postawił dom modułowy. Choć budynek wygląda na wybudowany w tradycyjny sposób, to tylko złudne wrażenie. To konstrukcja zbudowana z kilku komponentów, które tworzone są w fabryce i przyjeżdżają jako elementy, gotowe do montażu na docelowe miejsce. To rozwiązanie zyskuje coraz większe uznanie. Internauci postanowili zwrócić uwagę... na trawę! "Tę trawę z tych płytek mogłeś wyrwać do zdjęcia", "Oj nagana dla ogrodnika, trawa zamiast fugi", "Ale ta kostka to już ci mchem zaszła", "Zaniedbany ten ładny tarasik Pietrek" - można przeczytać w komentarzach.