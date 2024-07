30 lipca media obiegła niespodziewana informacja - Antek Królikowski i jego partnerka Izabela spodziewają się dziecka. Nie jest tajemnicą, że aktor nie ma najlepszych relacji z byłą żoną Joanną Opozdą, z którą doczekał się syna. I to właśnie kwestia opieki nad nim miała stanowić jeden z problemów pary. Aktorka, jak sama przyznała, jest bombardowana pytaniami o komentarz na temat rewelacji z życia byłego partnera. W instagramowym oświadczeniu Opozda postanowiła stanąć w obronie ukochanej Antka Królikowskiego.

Joanna Opozda broni Izabeli. Mówi o ochronie kobiet w ciąży

Joanna Opozda wpis na InstaStories zaczęła od tego, że nie zamierza bezpośrednio odnosić się do informacji o ciąży, ani jej komentować. Zwróciła się jednak z prośbą do wszystkich, aby uszanowali to, że Izabela jest w ciąży. "Jedyne, o co was proszę, to żebyście nie znęcali się nad kobietą w ciąży, bo cały stres, nerwy i płacz odbijają się na dziecku, co niestety często wpływa na jego zdrowie" - zaczęła.

Dziecko zawsze jest niewinne. Nie prosiło się na świat i powinno dorastać w spokoju i szczęściu. Mnie i Vincentowi zostało to odebrane, co wiązało się z ogromnymi problemami zdrowotnymi natury emocjonalnej i fizycznej. Była to trauma, której nie życzę absolutnie nikomu

- przekazała Opozda. "Uważam, że kobiety w ciąży powinny być pod ochroną. Pamiętajcie, że czyniąc im krzywdę, czynicie krzywdę niewinnym istotom dorastającym w ich brzuchach" - zaznaczyła. Na koniec zaapelowała, aby wszyscy "darowali sobie hejt". "Kobiety w ciąży wszystko odczuwają 1000 razy mocniej, a kortyzol, który płynie w krwi matki, dostaje się do krwi dziecka" - zakończyła wpis.

Antek Królikowski potwierdził w mediach informację o drugim dziecku

O tym, że spodziewa się drugiego dziecka, Antek Królikowski poinformował na łamach "Super Expressu". On i jego ukochana wybrali się wspólnie na festiwal filmowy im. Pawła Królikowskiego w Kudowie-Zdroju, a Izabela pochwaliła się ciążowymi krągłościami. - Cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem - skomentował aktor na łamach tabloidu. - Wraz z Izą spodziewamy się dziecka i cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem. Pozwólcie, że resztę w tej sprawie pozostawimy na ten moment dla siebie. Nie ukrywam, że w tym czasie szczególnie doceniamy życie we Wrocławiu, z dala od mediów, a zobowiązania zawodowe prawdopodobnie będą nas tu jeszcze jakiś czas trzymać - dodał.