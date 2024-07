Antek Królikowski będzie miał drugie dziecko! Izabela jest w ciąży

Antek Królikowski z ukochaną Izabelą byli obecni na festiwalu filmowym im. Pawła Królikowskiego w Kudowie-Zdroju. Wybranka aktora zaprezentowała tam zaokrąglony brzuch. Królikowski w rozmowie z "Super Expressem" potwierdził, że niebawem doczeka się drugiego dziecka. - Cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem - skomentował.

Antek Królikowski spodziewa się drugiego dziecka. To już oficjalne!

Aktor nadal jest mężem Joanny Opozdy, a sprawy z Vincentem nadal nie są uregulowane, ale to nie przeszkodziło Królikowskiemu w tym, by znaleźć nową partnerkę. Związał się z Izabelą, która jak się okazuje, spodziewa się z nim dziecka! Para jest ze sobą już od ponad dwóch lat i nie kryją się ze swoimi uczuciami. Najwyraźniej ich relacja jest tak silna, że zdecydowali się, aby powiększyć rodzinę. Sensacyjną wieść aktor przekazał w rozmowie z "Super Expressem".

Kudowa zawsze będzie miała szczególne miejsce w moim sercu, dlatego nie mogło zabraknąć w tym roku również nas. Wraz z Izą spodziewamy się dziecka i cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem. Pozwólcie, że resztę w tej sprawie pozostawimy na ten moment dla siebie. Nie ukrywam, że w tym czasie szczególnie doceniamy życie we Wrocławiu, z dala od mediów, a zobowiązania zawodowe prawdopodobnie będą nas tu jeszcze jakiś czas trzymać

- wyznał. W naszej galerii znajdziecie zdjęcie zakochanej pary.

Antek Królikowski ma dziecko z Joanną Opozodą

Antek Królikowski ożenił się z Joanna Opozdą w 2021 roku, ale małżeństwo nie trwało długo. Na chwilę przed narodzinami pierwszego dziecka, aktor rozstał się z żoną. Vincent pojawił się na świecie w lutym 2022 roku i od tego czasu media są świadkami przepychanek jego rodziców. Syn przebywa z matką, a aktorka zarzuca Królikowskiemu, że się nim nie interesuje. Długo walczyli również o alimenty, które aktor miał w końcu spłacić. Opozda po czasie poinformowała, że Antek chce zwrotu pieniędzy. Celebryta ostro zareagował na te słowa. - Nigdy nigdzie w tym sądzie nie wnosiłem o to, by Joanna oddała mi zapłacone już kwoty. To tylko kolejna próba manipulacji, kolejne donosy i pomówienia na moją osobę, w związku, z tym że spłaciłem cały dług, tj. 124 tysięcy złotych w sześć miesięcy - wyjawił w rozmowie z Pudelkiem. Opozda zarzucała (jeszcze) mężowi, że nie chce widywać się z synem. Po czasie aktor miał wnieść sprawę o spotkania, choć zaledwie na cztery godziny co dwa tygodnie.