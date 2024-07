Tuż przed finałem "Tańca z gwiazdami" Dagmara Kaźmierska musiała zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością. Redaktorzy portalu Goniec.pl przekopali akta sądowe dawnych spraw z okresu działalności sutenerskiej celebrytki i doszukali się szokujących informacji. "Gdy zobaczyłam ją w telewizji, pomyślałam, że mam zwidy. Że wróciła mania prześladowcza z czasu rozprawy, gdy groziła mi ona i jej gang (...). Proszę i apeluję, by kolejne skrzywdzone przez nią kobiety opowiedziały swoje historie na głos. Jest ich wiele" - mówiła jedna z rzekomych ofiar Kaźmierskiej w rozmowie z portalem Goniec.pl. Według ustaleń portalu Kaźmierska podobno miała podobno zlecić gwałt, a także znęcać się nad ciężarną pracownicą. Przypomnijmy też, że nim Kaźmierska trafiła do telewizji, w 2009 roku prawomocnym wyrokiem sądu została skazana na trzy lata pozbawienia wolności. Do więzienia trafiła za sześć przestępstw, w tym za: czerpanie materialnych korzyści z prostytucji, grożenie pozbawieniem życia, kierowanie wykonaniem przestępstwa zgwałcenia oraz udział w pobiciu. Od czasu skandalu celebrytka zniknęła z mediów i coraz częściej można spotkać ją w Egipcie niż w Polsce. Teraz jej byli przyjaciele postanowili się ze sobą skrzyknąć. Nie wszystkim się to spodobało.

Zobacz wideo Katarzyna Pakosińska o lansowaniu Dagmary Kaźmierskiej. Osoby z kryminalną przeszłością powinny być gwiazdami?

Jacek i Edzia łączą siły. Byli przyjaciele Dagmary Kaźmierskiej wbijają jej szpilę

Dagmara Kaźmierska największą popularność w mediach zyskała dzięki udziałowi w programie "Królowe życia", gdzie występowała u boku swoich przyjaciół - Jacka i Edzi. Panie już od dawna nie utrzymują ze sobą kontaktu, ale Jacek jeszcze do niedawna był obecny w życiu celebrytki. Mężczyzna występował z Kaźmierską w programie "Dagmara szuka męża" i wraz z jej synem Conanem wspierał ją w poszukiwaniu drugiej połówki. Podczas jednego z live'ów celebrytka przyznała, że nie ma kontaktu z Jackiem. Mało tego powiedziała, że najbliżsi ludzie się od niej odwrócili. W sieci pojawiło się nagranie Jacka, na którym występuje wraz z Edzią, co zaskoczyło internautów.

Pozdrawiamy wszystkich. Nie psioczyć tam na nas, bo my nie jesteśmy źli. Oj nie, nie...

- powiedział Jacek na nagraniu, które udostępnił na Instagramie. Na materiał opublikowany przez Jacka od razu zareagowali internauci. Zobaczcie, co mu zarzucają. Nagranie Edzi i Jacka znajdziecie na dole strony.

Internauci zniesmaczeni zachowaniem Jacka i Edzi. "Jesteście podli"

W przeważającej większości internauci stwierdzili, że zachowanie Jacka wobec byłej przyjaciółki nie jest w porządku. Część przyznała, że nie pała sympatią do Kaźmierskiej, ale i tak negatywnie ocenia zachowanie jej przyjaciela. "Widzieliście, czym zajmowała się wasza przyjaciółka, ale mieliście to w d***e, bo oboje mieliście z niej korzyść", "Jak Dagmarę wyrzucili z każdej produkcji, to Jacuś się zmył, bo kasy nie ma jak brać. Edzia wielką przyjaciółkę zgrywała, do momentu aż jej sodówka uderzyła do głowy" - czytamy w komentarzach na Instagramie.