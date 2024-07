Marianna Schreiber nie od dziś zaskakuje swoimi decyzjami, które wielokrotnie powodują kontrowersje w sieci. Profil influencerki zasypywany jest komentarzami - zarówno tymi pozytywnymi, jak i niezbyt jej przychylnymi. Tym razem freak fighterka postanowiła porównać ze sobą dwa zdjęcia - jedno z przeszłości, a drugie z czasów obecnych. Zdradziła również, na jakie zabiegi się zdecydowała.

REKLAMA

Zobacz wideo Takie uwagi ma do Schreiber Małgorzata Rozenek-Majdan

Marianna Schreiber pokazała przemianę. Przy okazji wyliczyła, na jakie zabiegi się zdecydowała

Od jakiegoś czasu Marianna Schreiber chętnie eksponuje ciało na Instagramie, co przykuwa sporą uwagę internautów. Celebrytka zgromadziła już bowiem na Instagramie prawie 110 tysięcy obserwatorów. Freak fighterka postanowiła porównać to, jak kiedyś wyglądała, to obecnego stanu rzeczy, pytając na InstaStories: "Jak oceniacie glow up?". Zdjęcie, które opublikowała, znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Na tym jednak nie poprzestała. Jedna z fanek postanowiła zapytać o dokładne zabiegi, którym Schreiber się poddała. "Proszę napisać, co konkretnie pani zrobiła. To będzie bardzo pouczające!" - napisała internautka pod postem. Influecerka nie miała oporów, by odpowiedzieć. Lista jest...dość długa.

Operacja nosa, mezoterapia, terapia osoczem, uelastycznienie skóry na twarzy i likwidacja przebarwień, brak solarium rzecz jasna (na starym zdjęciu myślałam, że opalanie jest super - dziś unikam słońca), podcinałam powieki, wypełniałam fałdy nosowo-wargowe, no i dbam o cerę jak mogę. Oczywiście nosiłam też aparat na zęby, co cofnęło górną szczękę i zmniejszyło wystający zgryz oraz wyrównało zęby. Reszta to wiadomo - zadbałam o włosy, brwi itp.

- skomentowała Schreiber.

Tak fani ocenili metamorfozę Marianny Schreiber

Influencerka zdecydowała się dodać oddzielny post ze zdjęciem, choć z innym opisem niż na InstaStories. Wielu postanowiła ocenić przemianę Marianny i nie szczędziło jej komplementów. "Nie podzielam pani poglądów, ale szanuję za glow up, pięknie jest!, "Jedna z nielicznych osób w internecie, która zamiast się szpecić, poprawiła swój wygląd. Poszło to w dobrą stronę i oby tak zostało", "Jesteś chyba jedyną osobą, której operacje plastyczne wyszły na dobre i pozostały estetyczne. Bardzo ładnie" - czytamy pod wpisem celebrytki.