Tuchlińska spędza czas z córką. Co za widoki!

Związek Patrycji Tuchlińskiej i przedsiębiorcy Józefa Wojciechowskiego od początku wzbudzał spore kontrowersje i media rozpisywały się o ich relacji. Para poznała się w hotelu w Krynicy-Zdroju, gdzie Tuchlińska pracowała jako modelka na pokazie Evy Minge. Miliarder dopiero co przekroczył wtedy 70., a ona miała zaledwie 23 lata. Wbrew wszystkim para postanowiła wieść wspólne życie. Jak sami podkreślają, różnica wieku im nie przeszkadza i nadal czują motylki w brzuchu. Razem wychowują syna Augustyna, który za kilka dni kończy trzy lata, a niedawno na świat przyszła ich córka Aurora.

Patrycja Tuchlińska pokazała, jak spędza czas z córką. Spójrzcie na ten ogród

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski mieszkają w luksusowej willi nad Zalewem Zegrzyńskim, którą internauci wielokrotnie porównywali do posiadłości z kultowego serialu "Dynastia". Wnętrze domu urządzone jest w jasnym kolorach i złotych dodatkach. Znajduje się tam także dużo marmuru, kryształowe żyrandole i ogromne okna. Na terenie posiadłości jest także wielki ogród z basenem, korty tenisowe i ptaszarnia. Tuchlińska ma więc mnóstwo miejsca, gdzie może przebywać na świeżym powietrzu ze swoją córką. Modelka opublikowała na InstaStories zdjęcie zrobiono obok basenu i pokazała, jak spędza czas ze swoim dzieckiem. Ujęcie do złudzenia przypomina kadr z rajskich wakacji, bo para ma w ogrodzie dość nietypową na polskie warunki roślinność. Para zadbała o to, aby w ogrodzie znalazła się egzotyczna roślinność. Zdjęcie udostępnione przez modelkę znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

