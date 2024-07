Krzysztof Skiba zakpił z Babiarza. 'Gdyby pan nie wiedział, to wyjaśniam'

W mediach afera z Przemysławem Babiarzem cały czas stanowi gorący temat. Zdania w tej kwestii są podzielone, ale komentarza w sprawie nie mógł odmówić sobie Krzysztof Skiba, który chętnie odnosi się do otaczającej nas rzeczywistości. Często kpi z polityków, a także dziennikarzy czy księży. Muzyk postanowił wyjaśnić Babiarzowi, jak działa poezja.

Krzysztof Skiba zakpił z Babiarza. Wyjaśnił mu, czym jest poetycka wizja

W mediach cały czas gorącym tematem jest wypowiedź Przemysława Babiarza, która padła podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Gdy dziennikarz usłyszał słowa piosenki Johna Lennona "Imagine", nawiązał do komunizmu. "Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - stwierdził na wizji. Na sytuację szybko zareagowały władze TVP, które postanowiły zawiesić dziennikarza do końca igrzysk olimpijskich. Swoje trzy grosze postanowił wtrącić Krzysztof Skiba, który jak to zwykle bywa, nie gryzł się w język. "Coś z tym Lennonem musi być nie tak, bo przed laty z tą samą piosenką polemizował (w głośnym kazaniu na Jasnej Górze) sam arcybiskup Wacław Depo. Biskup ostro sprzeciwiał się Beatlesowi i jego wizji świata sądząc zapewne, że Lennon żyje i jest przywódcą jakiegoś antykościelnego ruchu. Teraz do tej krytyki piosenki Imagine dołączył komentator Babiarz" - napisał na Instagramie. Muzyk wyjaśnił, że tekst piosenki to wyłącznie poetycka wizja.

Obu panom wyjaśniamy. Piękny song Lennona, to marzenie autora o świecie bez wojen. Za przyczyny ciągłych wojen na świecie poeta uważa (zresztą słusznie) państwa, granice i religie. Oczywiście marzenie Lennona, to utopia, bo państwa, granice i religie będą zawsze i dlatego zawsze będą też wojny, ale na tym właśnie polega poezja, że można w niej marzyć o rzeczach niemożliwych. I dlatego też piosenka Lennona kochana jest przez miliony ludzi na całym świecie

- stwierdził Skiba i wyjaśnił w długim poście w mediach społecznościowych, że słowa nie mają faktycznego nawiązania do komunizmu. Miał do przekazania Przemysławowi Babiarzowi słowa, którymi zakpił z dziennikarza.

Gdyby pan Babiarz nie wiedział, to wyjaśniam, że w poezji trafiają się także takie stwory jak duchy, serce na dłoni lub w kieszeni, a nawet gadające chmury, kwiaty i drzewa

- dodał. Zdjęcie Krzysztofa Skiby sprzed lat znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Andrzej Duda odniósł się do afery z Przemysławem Babiarzem

Prezydent pojawił się w Paryżu, gdzie wziął udział w ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich, a także zasiadł na trybunach podczas meczu polskich siatkarzy. Portal SportoweFakty zapytał Andrzeja Dudę, co sądzi o sytuacji z Przemysławem Babiarzem. "Wydaje mi się, że twórczość artystyczną można interpretować na różne sposoby i nikt nie powinien tego zabraniać. Widzę, że u nas zapanowała jakaś nowość, że jednak nie wolno przedstawiać swojego punktu widzenia" - stwierdził polityk.