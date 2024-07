Podczas konferencji Polsatu przed ostatnim festiwalem w Sopocie, Doda poruszyła kwestię karmienia piersią w miejscach publicznych po raz pierwszy tak donośnie. - Nie wiem też, czy ludzie się czują okej w momencie, w którym ktoś nie zasłania się, karmiąc swoje dziecko (...), bo jednak jest to część intymna kobiety i rozumiem, że dziecko jest głodne, ale jest milion innych sposobów, żeby się zasłonić czy pójść w inne miejsce, a nie powodować, by wszyscy patrzyli - wyznała wówczas wokalistka Pomponikowi. Co nowego na ten temat przekazała na Instagramie?

Doda najpierw zaczęła o karmieniu dziecka. Skończyła na okładce "Playboya"

Najnowsze zdjęcie piosenkarki ukazuje ją w drapieżnej stylizacji z wycięciem. Doda zaprezentowała nie tylko swoją koncertową kreację, ale i odświeżone blond włosy - całość znajdziecie w galerii. Pod postem jak zwykle nie zabrakło komentarzy fanów, którzy zaczęli komplementować idolkę. Co ciekawe, nie zabrakło w tej sekcji tematu karmienia piersią. Na ten komentarz wokalistka postanowiła zareagować. Zaznaczyła na wstępie, że oczywiście "ma prawo do swojego zdania". Wytłumaczyła następnie, dlaczego widok karmiących publicznie nie jest dla niej najprzyjemniejszy. "Gdyby kobiety miały świadomość, ile zboczeńców i zdeprawowanych ludzi widok niemowlęcia ssącego czy sutka nie tyle obrzydza, ale wzbudza chore emocje, to same by zrozumiały, żeby chronić siebie i dziecko. Ale to nie moja sprawa" - zaznaczyła Doda. Nawiązała także do interpretacji jej najnowszego posta.

A porównywanie tego zdjęcia do karmienia dziecka w restauracji jest mniej więcej tak samo idiotyczne jak to, że moje dwie okładki "Playboya" są przyzwoleniem do latania nago po ulicy innych lasek

- dodała. Zgadzacie się?

Doda o chęci posiadania potomstwa. Podjęła decyzję

Artystka wielokrotnie mówiła, że nie chce mieć dzieci i tego zdania nie zmieniła od lat. Będąc w podcaście Karola Paciorka, postanowiła nieco bardziej rozwinąć ten wątek. - Wychowywanie dzieciaka to jest praca, ale nie może być tak przez matkę postrzegana. To poświęcenie ma wynikać z miłości i z chęci oddania siebie dla drugiej osoby. Ja tego instynktu nie mam, a dziecko na to zasługuje... - oznajmiła.