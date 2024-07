16 czerwca 1997 roku Izabela i Adam Małysz wzięli ślub w Wiśle. Ceremonia była dużym wydarzeniem, o którym rozpisywały się wszystkie media. Skoczek jest protestantem, a jego wybranka katoliczką, więc para zdecydowała się na ekumeniczny ślub w Kościele katolickim. Niedawno małżeństwo świętowało już 27. rocznicę powiedzenia sobie sakramentalnego "tak". Od dnia ceremonii trwają w szczęściu i tworzą zgodne małżeństwo. Izabela Małysz wielokrotnie powtarzała, że niezależnie od wszystkiego zamierza wspierać męża. - Adam to miłość mojego życia. Myślę, że spędzę z nim resztę swoich dni, więc jeśli miałabym wybierać drugi raz, zdecydowałabym tak samo. Niezależnie od tego, kim jest i jakie odnosił sukcesy, a dlatego, że jest takim człowiekiem - podkreśliła przed laty w rozmowie z "Faktem". Izabela Małysz opublikowała niedawno na Instagramie zdjęcia nowych obrączek ślubnych. Od razu zaczęto spekulować, że para zdecydowała się na odnowienie przysięgi małżeńskiej. Co na to sami zainteresowani?

Iza Małysz świętowała rocznicę zdjęciem z nowymi obrączkami. W sieci zawrzało

Izabela Małysz w związku z 27. rocznicą ślubu opublikowała na InstaStories ujęcia dłoni swojej i męża. Na ujęciu widoczne są błyszczące obrączki. Wygląda na to, że para zdecydowała się na zakup nowych. W sieci od razu zawrzało i zaczęto podejrzewać, że w związku z rocznicą ślubu zakochani zdecydowali się nie tylko na nowe obrączki, ale także na odnowienie przysięgi małżeńskiej. Te podejrzenia podsycił jeszcze podpis dodany przez żonę skoczka. Co na to samo zainteresowani? Jeden z portali postanowił skonfrontować te informacje ze sportowcem. Zdjęcie obrączek opublikowane przez Izabelę Małysz znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Teraz to już chyba na amen?

- napisała Iza Małysz.

Adam Małysz odnowił przysięgę małżeńską? Skoczek odniósł się do plotek

W rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl Adam Małysz szybko rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące rzekomego odnowienia ślubu. - Nie, nie odnowiliśmy przysięgi. Po prostu Iza wrzuciła zdjęcie nowych obrączek z okazji naszej rocznicy - powiedział w rozmowie z portalem. Skoczek zdradził też, dlaczego para zdecydowała się na zamówienie nowych obrączek. - Nigdy nie zdejmuję z palca swojej obrączki, więc to normalne, że na przestrzeni lat uległa zniszczeniu. Dlatego zdecydowaliśmy się zamówić nowe - podsumował.