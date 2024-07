Agnieszka Radwańska bezapelacyjnie zasługuje na miano jednej z najbardziej utytułowanych sportsmenek w kraju. Mimo wielu sukcesów w 2018 roku przeszła na zawodową emeryturę i postanowiła skupić się na rodzinie. Dokładnie 22 lipca Agnieszka Radwańska i Dawid Celt obchodzili siódmą rocznicę ślubu. Owocem miłości małżonków jest syn, Dawid. Kulisy dotyczące swojego związku sportsmenka opisała w książce "Jestem Isia".

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Radwańska tak pokazała się na czerwonym dywanie

Tak wyglądała pierwsza randka Agnieszki Radwańskiej i Dawida Celta. Było dość zwyczajnie

"Pierwsza randka? Była taka sama jak u każdej innej nudnej pary. Poszliśmy do kina (...). Żeby było śmieszniej, od razu wpadliśmy na fotoreporterów z jakiegoś tabloidu. Czyhali na nas w galerii handlowej. Mamy chociaż małą satysfakcję, bo nie wiedzieli, że to nasza pierwsza randka. Na dodatek niezależnie od siebie ubraliśmy się z Dawidem w koszule, więc napisali, że pasujemy do siebie" - wyznała Agnieszka Radwańska w "Jestem Isia". Celt długo zastanawiał się, zanim zaprosił Radwańską na randkę. Był wówczas jej trenerem i obawiał się, że tak bliska relacja może skomplikować sprawy zawodowe. Radwańska opisała także, jak wyglądała kolejna z randek, które odbyły się na początku pogłębiania znajomości z obecnym mężem.

Wychodzę z hotelu, rozglądam się, Dawid do mnie macha. "O, jaki śmieszny samochód" - myślę sobie. Gadka-szmatka, wsiadam, zapinam pasy, ruszamy, a tu pech - akurat tego dnia dach się zaciął i nie chciał się domknąć, zatem podczas jazdy musiałam go trzymać, bo nawet przy niewielkiej prędkości mógłby się urwać - wyczytaliśmy na łamach książki "Jestem Isia".

Agnieszka Radwańska zdradziła, co spodobało jej się najbardziej w Dawidzie Celcie. Zaskakujące słowa

Agnieszce Radwańskiej szczególnie spodobało się w obecnym mężu to, że przed laty dostrzegł w niej kobietę i był po prostu normalny. "Tym, że zobaczył we mnie kobietę. Na pewno także zaradnością, jest bardzo ustatkowany i uporządkowany (...). I normalnością. Mężczyzna musi mieć przede wszystkim to coś. Jestem samodzielna i niezależna, ale nie ma we mnie materiału na feministkę, bo bardzo sobie cenie jego opiekuńczość i wręcz dżentelmeńskie maniery. U Dawida widać je już na pierwszy rzut oka. Fajnie mieć u boku takiego faceta. W udanym związku musi być i chemia, i przyjaźń. U nas jest" - wyjaśniła w swojej książce zatytułowanej "Jestem Isia". Zakochani pobrali się w 2017 roku w Krakowie i od tego czasu tworzą wyjątkowo zgrany duet. Więcej zdjęć sportsmenki z mężem znajduje się w galerii na górze strony.

Agnieszka Radwańska, Dawid Celt Instagram/ @aradwanska