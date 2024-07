Rafał Mroczek dołączył do grona osób, które postanowiły w pełni wykorzystać ciepłe dni. Gwiazdor "M jak miłość" tym razem postawił na malownicze Mazury. Wybrał się tam z ośmioletnią córką z poprzedniego związku i żoną, Magdaleną Czech. Mroczek poślubił swoją nową wybrankę w połowie maja. O tym, jak spędza lipcowe dni poinformował swoich fanów za pomocą mediów społecznościowych. Uwagę zwraca zdjęcie, na którym znalazła się córka Mroczka. Obok jej fryzury nie da się przejść obojętnie.

Rafał Mroczek spędza wakacje z córką. Towarzyszy im żona gwiazdora "M jak miłość"

Rafał Mroczek pokazał swoim fanom fotografię, do której zapozował z córką. Założył na siebie ciemne spodenki kąpielowe w wakacyjny print i zdaje się, że przygotowywał się do skoku do wody. Jego córka zdecydowała się natomiast na jednoczęściowy kostium kąpielowy, lecz to nie on skupił na sobie całą uwagę. Od kolorowej fryzury ośmiolatki trudno oderwać wzrok. Warkoczy jest naprawdę sporo i wyglądają na misternie zaplecione. To nie jedyne zdjęcie, na którym znalazła się córka Mroczka. Dostrzec ją można także na innych kadrach opublikowanych w poście. Na żadnym z nich nie widać jednak w pełni jej twarzy.

Nasza mazurska przygoda w kilku zdjęciach. Uwielbiam jeziora i ten klimacik na łódce. Od portu do portu i czas blisko natury, z pięknymi widokami i zmieniającym się krajobrazem

- napisał pod zdjęciami Rafał Mroczek.

Rafał Mroczek zabrał córkę na Mazury. Postawił na wypoczynek na łonie natury

Aktor rozstał się z mamą ośmiolatki, lecz robi wszystko, aby jego córka jak najmniej na tym ucierpiała. "Prawdą jest, że nie jesteśmy razem już od jakiegoś czasu i jak każda para staramy się wypracować jakiś kompromis w kwestii opieki nad dzieckiem. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby być obecny w życiu mojej córki, żeby problemy dorosłych nie spadały na dziecko. Będę walczył o każdą chwilę z córką, nie ograniczając jednocześnie kontaktu drugiej stronie. Kocham córkę ponad wszystko i zrobię wszystko, żeby ojciec w jej życiu był tak samo ważny, jak matka" - zdradził w rozmowie z portalem Pudelek Rafał Mroczek. Więcej zdjęć dbającego o kontakt z córką Rafała Mroczka znajduje się w galerii na górze strony.

