Aneta Kręglicka w 1989 roku została Miss Świata. Dużą popularność przyniósł jej tytuł najpiękniejszej kobiety. Nie był to jej jedyny sukces. Już wcześniej Kręglicka mogła pochwalić się tytułem Miss Polonia oraz Wicemiss International w Tokio. Pracowała również za oceanem w jednej z agencji modelek w Nowym Jorku. Jak sama podkreślała, sława nigdy nie była jej celem. - Nie lubiłam rozpoznawalności i popularności, która na mnie spadła. Nigdy też wcześniej nie miałam takich planów - mówiła jakiś czas temu w wywiadzie z Plotkiem. Aneta Kręglicka zdobyła koronę 35 lat temu. Obecnie aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje się bez makijażu.

Aneta Kręglicka opublikowała zdjęcie bez makijażu. Nie zabrakło wymownego opisu

Aneta Kręglicka aktywnie działa na swoim profilu na Instagramie. Kobieta zebrała ponad 110 tysięcy obserwatorów w mediach społecznościowych. Rzadko kiedy pokazuje się w blasku fleszy. To właśnie w sieci najczęściej kontaktuje się z fanami. Kręglicka również nie stroni od naturalnej odsłony. Regularnie prezentuje się bez makijażu. Nie da się ukryć, że fani zachwycają się nieskazitelną cerą 59-latki. Ostatnio opublikowała fotografię ze zbliżeniem.

Podkreśliła, że bardzo lubi robić zdjęcia i oglądać portrety. Skusiła się również na przekazanie swoich przemyśleń. "Wiem, że niektórych może to nudzi, ale mnie twarz interesuje zdecydowanie bardziej niż najlepsza stylizacja. A szczególnie ciekawi obserwowanie ludzkich emocji i energii. I to właśnie w twarzy można je najlepiej uchwycić, na niej dłużej zatrzymać uwagę i zastanowić się, co bohaterka/ bohater myśleli, bądź czuli w tej konkretnie złapanej chwili. Dla mnie to wydaję się bardzo frapujące" - napisała Kręglicka na Instagramie. Dodała, że zwyczajne ujęcia najlepiej pokazują prawdziwe życie. Zgadzacie się z nią? Zdjęcie Anety Kręglickiej bez makijażu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jak Aneta Kręglicka dba o swoją cerę? Zdradziła sekret

Aneta Kręglicka nie ukrywa, że poza aktywnością fizyczną i odpowiednią dietą korzysta z zabiegów w salonach kosmetycznych. W jednym z postów w mediach społecznościowych była Miss Świata przyznała, że korzysta z mezoterapii i zabiegów laserów. 59-latka podkreśliła na swoim profilu, że ważne jest również stosowanie kremów z filtrem. "Wbrew temu, co może myślą niektórzy, stosuję wyłącznie naturalne zabiegi. Moim ulubionym zabiegiem od lat jest mezoterapia i rzeczywiście stosuję ją co trzy miesiące. Mniej więcej wtedy, gdy mam czas. Czasami dwa razy do roku zdarza mi się skorzystać z laserów. A tak to naprawdę pielęgnacja i masaże. Sama masuję sobie ciało i twarz. To są naprawdę moje codzienne zabiegi" - zdradziła Aneta Kręglicka w rozmowie z "Faktem". ZOBACZ TEŻ: Aneta Kręglicka i sekret jej figury. Była Miss Świata tak zaczyna dzień. Godne podziwu

