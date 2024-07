Maciej Zakościelny aktorską karierę rozpoczynał od niewielkich ról serialowych. Sporo zmieniło się w 2004 roku, gdy dostał angaż w "Kryminalnych" - rola podkomisarza Marka Brodeckiego zapewniła mu ogólnopolską rozpoznawalność. Dziś Zakościelny to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów, który doczekał się ogromnej liczby fanów. A ci od jakiegoś czasu martwią się jego zdrowiem.

Maciej Zakościelny o zmianach w wyglądzie. Jest na diecie

Zmiany w wyglądzie Macieja Zakościelnego można było zaobserwować już rok temu. Aktor zgolił nie tylko zarost, który przez długi czas był jego znakiem rozpoznawczym, ale też ogolił głowę na łyso. Fani Zakościelnego zauważyli także, że sporo stracił na wadze. W komentarzach pojawiały się nawet pytania o stan zdrowia aktora. Po paru miesiącach Maciej Zakościelny postanowił odnieść się do tych spekulacji. W rozmowie z portalem Złota Scena wyznał, że utrata wagi jest wynikiem wyłącznie zmiany nawyków żywieniowych, a on sam czuje się bardzo dobrze.

Robię intermittent fasting, czyli post przerywany

- powiedział.

Maciej Zakościelny w "Tańcu z gwiazdami"?

We wspominanym wywiadzie Maciej Zakościelny opowiedział także o przygotowaniach do nowego spektaklu "Metamorfozy", który będzie można obejrzeć już na początku sierpnia. Jak udało się jednak dowiedzieć Plotkowi, niewykluczone, że to nie jedyne obowiązki, które w najbliższym czasie czekają aktora. Osoba pracująca przy "Tańcu z gwiazdami" zdradziła nam, że producenci są zdeterminowani, aby Zakościelny wziął udział w jesiennej edycji programu. Aktor miał już kilkukrotnie odmawiać, jednak twórcom show ma bardzo zależeć na tym, aby na parkiecie pojawiły się bardzo znane gwiazdy. - W tej edycji też zdążył odmówić, ale nie przyjęto tego do wiadomości i jak Blanka zrezygnowała, powrócono do negocjacji na dużo lepszych warunkach. W sumie takich nie ma obecnie nikt. Rozmowy są już tak zaawansowane, że jest tylko o krok od podpisu, jeśli znowu mu się nie odwidzi. Piłka jest teraz po jego stronie - usłyszeliśmy.