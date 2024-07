Agnieszka Kaczorowska jest celebrytką, która weszła do show-biznesu dzięki roli Bożenki z "Klanu". Rola w telenoweli zapewniła jej popularność i rozpoznawalność. Zrobiło się o niej głośno też za sprawą jej licznych, często kontrowersyjnych wpisów na Instagramie oraz przepychanek słownych z innymi gwiazdami. Tancerka jest aktywna na Instagramie. To właśnie tam pochwaliła się, jak wyglądała jej urodzinowa impreza. Wygląda na to, że się działo.

REKLAMA

Zobacz wideo Na ślubie Kaczorowskiej wydarzyła się tajemnicza sytuacja. "Czuć było, że to dzieje się z siły wyższej"

Agnieszka Kaczorowska cała na różowo

Agnieszka Kaczorowska obchodzi urodziny 16 lipca. W tym roku gwiazda "Klanu" postanowiła jednak świętować 32. urodziny 19 lipca. Na Instagramie i na InstaStories zamieściła mnóstwo zdjęć i nagrań z imprezy. Motywem przyjęcia był kolor różowy. Różowe były kwiaty, ozdoby, ścianka i balony. Ponadto cała w różu była też sama solenizantka. Kaczorowska na urodzinach bawiła się w dopasowanej i długiej sukience na ramiączkach. Przód kreacji był prosty, za to tył odsłaniał całe plecy (zdjęcia Kaczorowskiej w kreacji znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu).

Wszystko było zaplanowane w najmniejszych szczegółach. Przestrzeń została przyozdobiona tak, by można było robić piękne zdjęcia. Celebrytka zresztą zaprosiła na urodziny fotografkę. Była też muzyka na żywo, i jak twierdzi sama zainteresowana pyszny tort. Ten, trzeba przyznać, zwracał uwagę. W na pierwszy rzut oka nie wyglądał, jakby miał być przygotowany dla tancerki. Wszystko dlatego, że na jego szczycie była figurka, która przypominała lalkę lub postać z kreskówki. Wystarczy się jednak przyjrzeć, by dostrzec, że była to podobizna Agnieszki Kaczorowskiej. Na wypieku jest bowiem napis "Aga 32".

Kto się bawił na urodzinach Agnieszki Kaczorowskiej

Ze zdjęć, które Kaczorowska zamieściła w sieci, można wywnioskować, że celebrytka zaprosiła sporo osób. Na jednej z fotografii widać jednak, że tancerce tego dnia towarzyszyli przede wszystkim mąż, Maja Hyży i jej partner Konrad Kozak oraz Agnieszka Mrozińska. Wiedzieliście, że Kaczorowska koleguje się piosenkarką i aktorką?