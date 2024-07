Anna Dymna zyskała sporą popularność po roli Ania Pawlakówny w filmach "Nie ma mocnych" i "Kochaj albo rzuć". Zagrała także Klarysę w "Janosiku". Aktorka od lat jest jedną z najbardziej cenionych osób w branży filmowej. Gwiazda działa także charytatywnie i prowadzi fundację "Mimo wszystko". Jedna z aktorek młodego pokolenia wyznała, że Dymna jest jej matką chrzestną, choć panie nie utrzymują ze sobą kontaktu.

Anna Dymna nie ma kontaktu z chrześnicą. To córka wybitnego aktora

Anna Dymna nie dość, że stara się pomagać innym, to nadal angażuje się w różne projekty. Niedawno mogliśmy zobaczyć ją w nowej wersji "Samych swoich. Początek" oraz głośnym serialu "Wielka woda". Aktorka nie znalazła jednak czasu na stworzenie relacji z chrześnicą. Dymna rzadko opowiada o prywacie, więc niewielu mogło wiedzieć, że jest matką chrzestną Heleny Englert - córki wybitnego aktora Jana Englerta i Beaty Ścibakówny. Tę informację wyjawiła sama chrześnica w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Panie nie mają jednak ze sobą kontaktu. Helena wspomniała jednak o tym, że na każde urodziny otrzymywała wyjątkowy prezent - filiżanki z porcelany.

Ja nawet nie wiem, czy mam mówić per pani Ania, czy Ania, dlatego, że ja ostatni raz panią Anię widziałam w roku 2018 na jakiejś wystawie mimochodem. Nie mam kontaktu. (...) Na każde urodziny dostawałam. Pamiętała o tym przez całe moje dzieciństwo

- wyjawiła aktorka. Zaznaczyła także, że ich brak kontaktu nie wynika z żadnego konfliktu. Zdjęcie Heleny Englert znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Anna Dymna chroni swoją prywatność. Ukrywała, że ma syna

Anna Dymna była dwukrotnie zamężna. Z małżeństwa ze Zbigniewem Szotą ma syna Michała. Długo ukrywała, że ma dziecko. W książce "Warto mimo wszystko. Pierwszy wywiad rzeka", którego autorem jest Wojciech Szczawiński, wyjawiła, dlaczego się na to zdecydowała. "Wiele lat nie mówiłam, że mam syna Michała, bo on jest osobnym bytem, odrębnym człowiekiem, wstydził się i nie chciał, żebym o nim mówiła. (...) Teraz jest już dojrzały i wybacza mi, że o nim opowiadam" - wyjawiła. Jak twierdzi "Fakt", Michał Dymny zajmuje się muzyką i jest członkiem dwóch alternatywnych zespołów: Nicleon oraz Neal Cassady & The Fabulous Ensamble.