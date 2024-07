Bartek Jędrzejak zgolił włosy przed kamerami. Powód chwyta za serce

Bartek Jędrzejak z "Dzień dobry TVN" od lat wierny był jednej fryzurze. Niedawno jednak prezenter zdecydował się na odważną metamorfozę. Ostatnio pogodynek pojawił się na antenie bez włosów. Okazało się, że dziennikarz zmienił wizerunek w szczytnym celu. Wszystko zarejestrowały kamery.

"Dzień dobry TVN". Bartek Jędrzejak ma nową fryzurę. Zdecydował się na wzruszający gest

Bartek Jędrzejak odwiedził ostatnio dziecięcych pacjentów z oddziału onkologicznego w Szczecinie. Dziennikarz zaangażował się w charytatywną inicjatywę, której celem jest zbiórka funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. W ramach akcji i w geście solidarności z małymi pacjentami prezenter zdecydował się na wzruszający gest. Jędrzejak w ramach solidarności z dziećmi chorującymi na nowotwór postanowił ogolić głowę. Oddał się więc w ręce wyjątkowych "fryzjerów".

Od osoby dorosłej, która leczy się onkologicznie, usłyszałem, że po pierwsze najważniejsze jest zdrowie, a po drugie podczas chemioterapii te łyse głowy powodują, że oni się wstydzą. Ja dzisiaj chciałbym, żeby dzieci na oddziale ogoliły mi głowę

- mówił poruszony prezenter. Opowiedział też, co skłoniło go do takiej decyzji. - To był impuls (...) Postanowiłem, że chciałbym dać coś od siebie. Wiem, że choroba to jedno, a strata włosów to drugie. To szczególny problem dla kobiet i dziewczynek. Jak mówią same chorujące, to ostateczne odarcie z godności. Choroba odziera z godności, a łysa głowa sprawia, że ludzie boją się podejść - wyznał w "Dzień dobry TVN". Kadr z programu znajdziecie w galerii na górze strony.

Internauci zachwyceni gestem Jędrzejaka

Bartek Jędrzejak może liczyć na uznanie internautów. Komentujący docenili gest prezentera. Podkreślali, że utrata włosów dla osoby chorującej na raka jest rzeczywiście wyjątkowo traumatyczna. Niektórzy dzielili się też swoimi historiami. "Piękny gest! Przypomniało mi się, że też kiedyś ścięłam włosy dla fundacji", "Jesteś wielki", "Super inicjatywa", "Cudowny człowiek", "Super. Piękny gest. Tylko nowy przymusowy image jest super bardzo twarzowy" - chwalili prezentera użytkownicy Instagrama.