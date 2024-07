Żona Amaro 'skromniutko'. Padniecie, ile kosztuje ta stylizacja

Wojciech Modest Amaro oprócz tego, że był swego czasu gwiazdą telewizji, prowadził ekskluzywne restauracje, w tym słynne Atelier Amaro. Udało mu się nawet, jako pierwszemu Polakowi, zdobyć gwiazdkę Michelin. Jedno z jego dań zostało zaś uznane przez Muzeum Sztuki Współczesnej w San Francisco za dzieło sztuki. W pewnym momencie jednak zamknął restauracje i wyprowadził się na farmę pod Warszawą. Miało być to pokłosiem jego nawrócenia się.

Żona Wojciecha Modesta Amaro w stylizacji za miliony monet. "Skromnie"?

Niedawno wraz z żoną, Agnieszką, która zawodowo zajmuje się projektowaniem wnętrz, wyjechał na wakacje. Wybrała jeden z najbardziej prestiżowych kierunków w Europie - Lazurowe Wybrzeże. To tam zjeżdżają się gwiazdy, milionerzy, a nawet jak pokazała historia - miliarderzy, którzy wyprawiają tam huczne imprezy jak Paweł Marchewka. Agnieszka Amaro (również nawrócona w stronę Boga) pochwaliła się zdjęciami z wakacji. To, co przykuwa uwagę to stylizacja za "miliony monet", jak to swego czasu śpiewał Mrozu. Żona Wojciecha Modesta Amaro miała na sobie sandałki Gucci za dwa i pół tys. zł i torebkę Hermes Birkin za 40 tys. zł. Do białej spódniczki dobrała body z kolekcji Chanel, warte dziesięć tys. zł. Całość? Bagatela 52,5 tys. zł. Jak widać, Agnieszka Amaro, niczym Caroline Derpieński "nie wychodzi z domu w stylizacji za mniej niż 50 tys. zł". Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądała stylizacja Agnieszki Amaro, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Żona Wojciecha Modesta Amaro miała żyć skromnie. Tak o tym mówiła

No cóż - jak widać Agnieszka Amaro nie trzyma się postanowień o skromnym życiu. Jeszcze kilka lat temu przyznała, że miała wątpliwości co do wydawania pieniędzy na drogie przyjemności. "Kiedy tuż po naszym nawróceniu mieliśmy wykupione wakacje nad morzem, w pięknym miejscu, ja miałam ogromne wyrzuty sumienia, że my się nawróciliśmy i co? Pojedziemy na te piękne wakacje? Przecież powinniśmy żyć zupełnie inaczej, tylko modlitwa, powinniśmy żyć skromnie" — mówiła. Nagle jednak znalazła na to rozwiązanie. I to w słowach Jezusa, cytowanych przez mistyczkę Alicję Lenczewską. "Tu cię przyprowadziłem, aby ci pokazać nieskazitelność świata, jaki stworzyłem, aby cię pieścić miękkością piasku, ciepłem słońca, melodią fal. By koić twoje oczy błękitem morza i nieba. To moje dary, dary mojej miłości dla wszystkich moich dzieci. Ucz się łagodności, subtelności od tego, co stworzyłem, co otacza cię teraz. Proś o łagodność serca i pokój duszy twojej i tych, którzy tu przychodzą" — cytowała jej wskazówkę.