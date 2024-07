Misiek Koterski był uzależniony od narkotyków i alkoholu przez 20 lat. Aktor otwarcie opowiada o tym, jak wychodził z nałogu, a w grudniu tego roku minie dziesięć lat odkąd jest trzeźwy. Postanowił działać dla innych osób - otwiera klinikę leczenia uzależnień. Jeśli ktoś się zdecyduje na pobyt w placówce Koterskiego, musi mieć gruby portfel.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Sołtysik szczerze o chorobie alkoholowej

Misiek Koterski otwiera klinikę leczenia uzależnień. Przygotujcie portfele

Aktor pierwszy raz zetknął się z narkotykami, gdy był nastolatkiem - miał 13-14 lat. Wyjawił, że mimo zyskanej popularności, nie zrezygnował z używek. - Najgorsze było, gdy naprawdę nikt już nie chciał splunąć w moją stronę. Kiedy wstyd mi było wrócić do domu. Byłem w takim stanie, że wstyd było mi stanąć przed rodzicami i poprosić ich o pomoc. Spałem wtedy na klatkach. Jak rano zaczynały jeździć windy, to żyłem w strachu, że ktoś mnie zobaczy, bo byłem wtedy osobą rozpoznawalną. Budziłem się i siedziałem w takim dygocie - mówił w rozmowie z magazynem "Viva". Od niemal dekady Misiek Koterski jest już wolny od nałogu i chętnie dzieli się doświadczeniami z innymi, by ustrzec od błędów, które sam popełnił.

Aktor wraz ze wspólniczką, Dominiką Szefler-Kalbarczyk, otwiera klinikę leczenia uzależnień "Odwróceni". Oficjalnie otwarcie ma odbyć się we wrześniu tego roku. Z komentarzy w sieci dowiadujemy się, że minimalny okres pobytu to dwa tygodnie, a zalecany to miesiąc. Strona "Odwróceni" już działa, ale nie ma na niej cennika. Portal ShowNews.pl dowiedział się jednak, ile trzeba zapłacić za pobyt w klinice. To spora kwota.

Na tę chwilę, z tego, co mi przekazano, dwa tygodnie terapii w ośrodku kosztuje 20 tysięcy złotych, a miesiąc 30 tysięcy. To nie wygląda na żaden restrykcyjny ośrodek, ponieważ można mieć przy sobie telefon. Dwa razy w ciągu dnia będą odbywać się zajęcia, które skupiają się na aktywności fizycznej w zależności od tego, co kto wybierze, bo są i konie, basen, jezioro, tenis, siłownie

- wyjawił informator. Zdjęcia kliniki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Co oferuje klinika? Opiera się na nowatorskiej, amerykańskiej metodzie

Klinika mieści się we wsi Kal niedaleko Węgorzewa na Mazurach. Pomoc u "Odwróconych" znajdą osoby uzależnione nie tylko od narkotyków czy alkoholu, ale także hazardu, leków, internetu czy zmagające się z zaburzeniami odżywiania. Dzięki stronie internetowej dowiadujemy się, że klinika skupi się na rewolucyjnym programie terapeutycznym pod patronatem prof. nadzw. psychologii w Department of Psychiatry Harvard Medical School Lisy M. Najavits. Amerykański program skupia się na poszukiwaniu przyczyn, a nie skutków uzależnień. Każdy będzie mógł liczyć na indywidualne podejście. Pacjenci mają do wyboru jedno oraz dwuosobowe pokoje. Co znajdziemy w ofercie kliniki?

Od tenisa, przez jazdę konną, ekscytujący wakeboard, czy spokojne chwile spędzone na wędkowaniu, po porywy adrenaliny podczas jazdy na skuterze wodnym lub śnieżnym, aż do spokojnego żeglowania pośród fal – każdy znajdzie coś dla siebie. Te działania nie tylko urozmaicają codzienność, ale również uczą nowych sposobów spędzania wolnego czasu, pomagając budować zdrowe nawyki i wzmacniać samodyscyplinę

- czytamy na stronie "Odwróconych".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom