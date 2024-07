Od jakiegoś czasu w mediach dużo mówi się o życiu uczuciowym Allana Krupy. Syn Edyty Górniak przez pewien czas spotykał się z tiktokerką Angeliką Dziedzic, jednak w sierpniu ubiegłego roku Krupa potwierdził, że nie są już razem. Obecnie ukochaną rapera jest Nicol Pniewska, która jest córką znanego influencera Barta Pniewskiego. Wygląda na to, że relacja jest coraz poważniejsza, a para nie szczędzi czułych zdjęć w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Wspomniała o życiu uczuciowym Allana

Allan Krupa i Nicol Pniewska na randce. Raper nie szczędził wydatków na stylizację

Na początku czerwca Allan Krupa publikował na Instagramie wspólne zdjęcia z ukochaną z wyjazdu do Saint-Tropez. Widać jednak, że para równie dobrze bawi się w swoim towarzystwie w stolicy. Zakochani zostali przyłapani przez paparazzi, jak wychodzili z randki w restauracji Hotelu Bristol w Warszawie. Jak donosi Jastrząb Post, Krupa wybrał na tę okazję dość niezobowiązujący strój - luźny T-shirt i oversize'owe spodnie. Uwagę zwracają jednak jego buty. Raper miał na sobie sneakersy Louis Vuitton, których cena to aż 9,5 tys. zł. Po wyjściu z lokalu zakochani poszli do auta Allana Krupy. Syn Edyty Górniak podwiózł ukochaną BMW M135i kosztującym ok. 260 tys. zł.

Allan Krupa i Nicol Pniewska bardzo poważnie myślą o swoim związku?

Allana Krupę z rodziną Pniewskich łączą nie tylko prywatne relacje. Ojciec jego ukochanej pełni funkcję jego menadżera. W lutym tego raper wrzucał na Instagram zdjęcie z Nicol Pniewską na południu Francji, które możecie podejrzeć w galerii na górze strony. Jak donosiła wówczas "Rewia", na miejscu obecna miała być także Edyta Górniak, która rzekomo poleciała do Monako, aby odwiedzić rodzinę Pniewskich w ich posiadłości. Tygodnik informował, że powodem jej wizyty była chęć bliższego poznania teściów swojego syna. Allan Krupa i Nicol Pniewska mają bowiem myśleć już o ślubie. "Nicol i Allan bardzo poważnie traktują swój związek, planują zaręczyny, a niebawem też ślub. Edyta Górniak, która bardzo chroni swoją prywatność, była świadkiem ważnych deklaracji syna co do ich wspólnego życia. Szczegóły tych postanowień trzyma na razie w tajemnicy" - czytaliśmy na łamach "Rewii".