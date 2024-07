Lewandowscy dokazują na zabawie z córkami. Tylko spójrzcie na te spojrzenia

Ostatnio wokół Anny i Roberta Lewandowskich zrobiło się głośno ze względu na rzekomo "kupiony" przez niego dyplom ukończenia studiów wyższych.Para była również na liście gości na urodzinach miliardera Pawła Marchewki (jak się zachowywali? Zajrzyjcie tutaj: Tak Lewandowscy zachowywali się na urodzinach miliardera. Podjęli zaskakującą decyzję). Po tych wszystkich głośnych artykułach postanowili spędzić trochę czasu razem i wraz z córkami odpoczywają, bawiąc się, śmiejąc i rzecz jasna, jak to zrobiła Anna - chwaląc się uroczymi zdjęciami w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Anna Lewandowska o córkach. Internautka zarzuciła jej zaniedbanie

Anna Lewandowska chwali się buziakami od córek. Tylko spójrzcie na Roberta

W niedzielę 14 lipca Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie serią zdjęć, na których możemy zobaczyć, jak pozuje z mężem na korcie (swoją drogą, ciekawe kto wygrał), eksponuje umięśniony brzuch, a także bawi się z Laurą i Klarą. Pod postem pojawiła się lawina komentarzy zachwyconych fanów, którzy nie szczędzili Lewandowskim komplementów. "Urocza, aktywna, sportowa rodzinka"; "Super, miło patrzeć na tę miłość!"; "Świetna rodzina, a dziewczynki przecudowne"- czytamy w komentarzach. Ich zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Robert Lewandowski co prawda był bardziej oszczędny we wstawianiu rodzinnych zdjęć, ale na swoim profilu również pochwalił się uroczymi kadrami z basenu. Na jednym widać go podrzucającego Laurę, a na drugim robi to samo z Klarą, podczas gdy Anna trzyma młodszą córkę, pozując w szalonych, różowych okularach. Trzeba przyznać, że cudownie się na nich patrzy, prawda?

Anna Lewandowska wszystko pokazała. Tak naprawdę wygląda jej brzuch po dwóch ciążach

Anna Lewandowska jest mamą dwóch córek. Niezwykle aktywną w mediach społecznościowych. Ostatnio, aby zmotywować swoje obserwatorki, pokazała, jak naprawdę wygląda jej ciało po dwóch ciążach. "Lewa" zapozowała w ognistoczerwonym bikini. Żona piłkarza odsłoniła brzuch i wow - robi wrażenie. Widać, że regularne treningi i zdrowe jedzenie zaowocowały. Internautki były zachwycone. "Ja cię, ale kaloryfer", "Ale brzuch", "Piękna forma" - czytamy w komentarzach.