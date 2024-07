Donald Trump prowadzi zaciekłą kampanię wyborczą i ponownie walczy o stołek prezydenta USA. Polityk podczas występu na wiecu wyborczym w Pensylwanii został postrzelony w okolicę prawego ucha. Po usłyszeniu strzałów upadł na ziemię, ale niedługo później wstał o własnych siłach. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery. Próbę zamachu skomentowała jego córka Ivanka.

Ivanka Trump wydała oświadczenie po próbie zamachu na ojca

Ukochana córka byłego prezydenta USA po próbie zamachu na ojca wydała oświadczenie, które zamieściła na serwisie X i Instagramie. W emocjonalnych słowach zwróciła się bezpośrednio do ojca i podziękowała agentom Secret Service za ich natychmiastową reakcję.

Dziękuję za miłość i modlitwy za mojego ojca i za inne ofiary dzisiejszej bezsensownej przemocy w Butler w Pensylwanii. Jestem wdzięczna Secret Service i wszystkim innym funkcjonariuszom organów ścigania za ich dzisiejsze szybkie i zdecydowane działania. Nadal modlę się za naszą Ojczyznę. Kocham Cię Tato, dziś i zawsze

- napisała.

Śledczy z FBI zidentyfikowali już snajpera, który strzelał na wiecu Donalda Trumpa. Do wiadomości publicznej przekazano, że snajperem był, Thomas Matthew Crooks, 20-letni mieszkaniec miasta Bethel Park w Pensylwanii. Mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów. W związku z tym śledczy musieli przeprowadzić badanie biometryczne. "Strzelec został zabity" - można przeczytać w komunikacie Secret Service na portalu X.

W Ameryce oburzenie. Wyborcy wysyłają słowa wsparcia

Te same słowa Ivanka Trump zamieściła na swoim Instagramie. Pod jej postem pojawiła się lawina komentarzy. Wyborcy wspierali Donalda Trumpa, jak i jego rodzinę. "O mój boże, niech Bóg błogosławi twojego tatę!"; "Modlitwy miłości, uzdrowienia i wsparcia otaczają twojego tatę, ciebie i całą twoją rodzinę dzisiaj i zawsze"; "To okropne, musieć przez to przechodzić"; "W co za okropnych czasach żyjemy, żeby dochodziło do rozlewu krwi"; "Bardzo mi przykro, że twoja rodzina musi przez to przechodzić. Niech Bóg błogosławi was i rodziny cierpiące dziś wieczorem z powodu wielkiego bólu, strachu, straty i smutku!" - czytamy w komentarzach pod jej postem.