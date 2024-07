16 maja Sandra Kubicka i Aleksander Baron powitali na świecie upragnionego syna Leonarda. Chłopiec urodził się jako wcześniak i pierwsze tygodnie życia spędził w szpitalu. Niedawno mały Leo mógł dołączyć do swoich rodziców w domu. Modelka na bieżąco relacjonuje w sieci swoją codzienność i opowiada o macierzyństwie, ale razem z partnerem zdecydowała, że nie będzie pokazywać w internecie twarzy swojego syna. Kubicka i Baron za jakiś czas będą się przeprowadzać. Infuencerka pokazała, jak urządziła pokój dla syna. Uwagę zwraca jeden detal.

Zobacz wideo Sandra Kubicka chwali Barona. "Ani razu nie wstałam do syna"

Przeprowadzka Sandry Kubickiej i Barona sporo się przedłużyła

Sandra Kubicka i Aleksander Baron jakiś czas temu zdecydowali się na kupno domu pod Warszawą. Parze zależało, aby ich syn wychowywał się w otoczeniu natury. Dom był już gotowy jakiś czas temu, ale muzyk postanowił zrobić w nim kilka poprawek, co przeciągnęło budowę. - Pojechałam dziś do domu zobaczyć, co Alek nawymyślał. Miało być parę drobnych zmian... Przypominam, że dom był w stanie skończonym, gotowym do wprowadzenia, ale Alek chciał kilka rzeczy zmienić. Cytuję: 'Jeśli nie zrobimy tego teraz, to nigdy nie zrobimy' - relacjonowała Kubicka na InstaStorries. Wygląda na to, że moment na wprowadzenie się do nowego lokum zbliża się wielkimi krokami.

Sandra Kubicka pokazała pokój dla syna. Wybrała wyjątkową tapetę

Sandra Kubicka pokazała na Instagramie, jak wygląda pokój Leonarda. Pomieszczenie nie jest jeszcze skończone i nie ma w nim mebli, a drewniane podłogi zabezpieczono kartonami. W pomieszczeniu pojawił się najważniejszy element - wyjątkowa tapeta. Modelka zdecydowała się na ilustrację żyrafy podróżującej balonem wśród chmur. Na Instagramie ukochana Barona opublikowała nagranie, na którym widać, jak przechadza się po pokoju syna. "Pokój naszego synka jest już prawie skończony, teraz już tylko mebelki i dodatki. Bardzo zależało mi na pięknej tapecie i taką dokładnie znalazłam" - napisała. Jak wam się podoba efekt końcowy? Zdjęcia z wnętrza pokoju chłopca znajdziecie w galerii na górze strony.