'Wszyscy wyglądają tak samo'. Paprocki&Brzozowski oceniają styl Polaków

W polskiej branży modowej nie można zapomnieć o sławnym duecie, który tworzą Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski. Od ponad dwóch dekad możemy przyglądać się ich wspólnym projektom, które zachwycają. Stylizacje już lata temu podbiły serca wielu, a do dziś projektanci mogą się pochwalić sporą popularnością. Jak według nich jak ubierają się Polacy?

Paprocki&Brzozowski oceniają styl Polaków

Projektanci cieszą się niegasnącą popularnością również u celebrytów. Tworzą dość uniwersalne ubrania, które zakładają prawdziwe gwiazdy. W najnowszym wywiadzie dla Onetu postanowili ocenić, jak ubierają się Polacy. W rozmowie z Agnieszką Woźniak-Starak duet stwierdził, że Polki ubierają się coraz lepiej. Zauważyli, że bardziej potrafią wyrażać siebie poprzez stylizacje.

Myślę, że bardzo się rozwijamy. Od dłuższego czasu, jak dostajemy takie pytanie, to twierdzimy, że Polacy są dobrze ubrani. Musimy też pamiętać, że także mężczyźni zaczynają się dobrze ubierać - są bardzo różne typy - są też tacy, którzy nie zwracają na to uwagi - na to nie mamy żadnego wpływu. (...) Nie ma już takiego przykrego wniosku, jak wracamy zza granicy, a tak było dziesięć lat temu, że po powrocie np. z Mediolanu, przytłaczała polska szara rzeczywistość. Młode pokolenie czasami zaskakuje

- uznał zgodnie duet. W naszej galerii zobaczycie gwiazdy na ich ostatnim pokazie.

Czy wszyscy wyglądają tak samo?

Agnieszka Woźniak-Starak postanowiła zwrócić ich uwagę na to, że kobiety często kopiują to, co zobaczą w sieci, przez co wiele pań wkłada przykładowo te same klapki. - To instagramowy trend, przez co wszyscy wyglądają tak samo. O wiele bardziej cenię sobie indywidualność i kobiety, które wyglądają zupełnie inaczej, którzy nie są doskonali - stwierdził Brzozowski. Paprocki zauważył, że to, co staje się bardzo modne, zaczyna być po prostu tandetne, co jest dość paradoksalne. - To jest jeden z paradoksów mody. To, co z jednej strony zaczyna być modne - cel projektanta zostaje osiągnięty, czyli wszyscy chcą chodzić w jego rzeczach, to z drugiej coś, co zaczyna być modne, staje się tandetne. Nie wiadomo, kiedy przekracza się granicę - stwierdził projektant.