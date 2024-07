Nowe informacje ws. Joanny Muchy. Wiadomo, w jakim jest stanie

Joanna Mucha postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami trudnym doświadczeniem. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie ze szpitalnego łóżka z kroplówką. Przy okazji wystosowała ważny apel. "Fakt" postanowił dowiedzieć się, co faktycznie stało się posłance. Już wiadomo, w jakim jest stanie.

Joanna Mucha przeszła poważną operację. Wiadomo, jak się czuje

Posłanka postanowiła opublikować selfie ze szpitala. Wyjawiła, że przeszła operację. "To zdjęcie z piątku jedenaście dni temu, przed operacją. Zdjęcia z kolejnych dni nie nadają się do publikacji. Jedenaście dni bólu i cudem odzyskane życie, lekarzom będę wdzięczna do końca tego nowego, odzyskanego" - rozpoczęła swój emocjonalny wpis. "A wiecie, dlaczego to wszystko? Dlatego, że przez trzy miesiące wybierałam się na badania profilaktyczne i się nie wybrałam. A w tych badaniach wszystko byłoby widoczne i nie trzeba byłoby kroić w trybie ostrym" - dodała w poście, dzieląc się dramatycznymi szczegółami.

Dziennikarze "Faktu" postanowili skontaktować się ze współpracownikami Joanny Muchy, by dowiedzieć się, w jakim jest obecnie stanie. Okazało się, że posłanka w poniedziałek 8 lipca mogła już opuścić szpital i przebywa już w domu. Na razie będzie pracowała zdalnie, ale nie wiadomo, jak długo potrwa ten stan. Nie będzie uczestniczyć w najbliższych posiedzeniach Sejmu.

Teraz jest czas na wypoczywanie i odchorowanie wizyty w szpitalu

Nie tylko Joanna Mucha apeluje o badania profilaktyczne

Joanna Mucha w swoim wpisie postanowiła zwrócić uwagę społeczeństwa na to, by decydować się na badania profilaktyczne, które nadal w naszym kraju nie są powszechnym działaniem. "Proszę was, błagam na wszystko, nie odkładajcie badań profilaktycznych, naprawdę warto je zrobić, naprawdę nic nie jest ważniejsze, naprawdę to może uratować życie. Zdrowia wam życzę z całego serducha" - zaapelowała do obserwatorów. Podobną prośbę miała Monika Olejnik, u której jakiś czas temu wykryto nowotwór. "Mam świadomość, że miliony ludzi na świecie przeżywają większe problemy, ale bardzo was proszę - kochani, badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach. Bądźcie, proszę, aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu może uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy, co jeszcze warto przebadać!" - napisała w poście na Instagramie.