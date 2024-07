Norbi lata temu wypracował sobie pozycję w polskim show-biznesie. Choć znany jest głównie z jednego hitu, bardzo długo i intensywnie koncertował, dzięki czemu nie musiał narzekać na zarobki. Muzyk dziś ze smutkiem przyznaje, że jego oszczędności byłyby znacznie większe, gdyby nie uzależnienie od hazardu.

Norbi z powodu nałogu stracił ogromne pieniądze

O problemach z nałogiem Norbi mówił już w mediach kilkukrotnie. Ten bolesny temat powrócił w niedawnej rozmowie u Żurnalisty. Prowadzący zapytał muzyka o sumy, które przegrał podczas wizyt w kasynie. - 400 do 500 [tysięcy złotych - przyp. red] rocznie, przez dziesięć lat to jest kawał grosza, jakby nie patrzeć - wyznał Norbi. Żurnalista postanowił doprecyzować, czy muzyk w sumie faktycznie przegrał ok. pięciu milionów złotych. Norbi potwierdził. - Dużo, niestety, ale tylko wiesz, powiem jeszcze jedną ważną rzecz, to już się stało - odparł jego gość. Norbi dodał, że w związku ze swoją przeszłością ma pewne przemyślenia. Jak przyznał, to jedna rzecz, którą chciałby zmienić.

Wszystko jest ok, fajnie, gramy, nie ma długów, nie ma kredytów. No ale można było kupić, nie wiem, Żurnaliście zajeb*sty mikrofon. Można było sobie kupić mieszkanie, jedno, drugie, trzecie, piąte. Ale to się nie stało i to jest ten "gul" w tej chwili

- podsumował. Kadr z rozmowy Norbiego u Żurnalisty znajdziecie w galerii na górze strony.

W wyjściu z uzależnieniu od hazardu Norbiemu pomogła żona

Temat uzależnienia od hazardu Norbi poruszył także już rok temu w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Jak podkreślił, nie lubi do tego wracać. - Hazard był częścią mojego życia, niestety. Ruletka, blackjack. Teraz, jak o tym mówię, aż mi się robi niedobrze - opowiadał. Dodał także, że jednorazowo najwięcej przegrał aż 150 tys. zł. Norbi nie ukrywał, że z powodu uzależnienia tracił także bliskich. Obecna żona celebryty postawiła mu jednak ultimatum. - Złapała mnie za twarz i powiedziała: "Stary, albo ty, albo ja". (...) Po drugie: terapia dwa, trzy razy w tygodniu przez dwa lata. I po trzecie: ja, moje samozaparcie - wyznał muzyk.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.