Instagramowy content Kasi Tusk jest pełen estetycznych kadrów. Od czasu do czasu pozwala sobie na prywatniejsze ujęcia, na których ukazuje rodzinę. Tym razem córka premiera zrobiła wyjątek i poruszyła temat prawdziwej tragedii. Nie kryła oburzenia aktualnymi wydarzeniami, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą.

Kasia Tusk o zbrodni. "Jedno z najtrudniejszych rzeczy jakie może zafundować nam życie"

"Przepraszam, że dodaję to między prozaicznymi storiskami o modzie, ale dzieją się takie rzeczy, że spójność lifestylowego przekazu trzeba mieć w nosie" - zaczęła córka Donalda Tuska na InstaStories. "Wojna jest złem, zabijanie niewinnych ludzi to zbrodnia. Ale jakimi słowami opisać ostrzelanie dziecięcego szpitala? Chyba większość z nas potrafi sobie wyobrazić, że walka o zdrowie swojego dziecka, to jedno z najtrudniejszych rzeczy jakie może zafundować nam życie. A gdy w takim momencie stajesz się jeszcze ofiarą bombardowania, to jest to istne piekło na ziemi" - napisała. O zmasowanym ataku na placówkę dziecięcą Ochmatdyt media donoszą od ponad kilku godzin. Na wspomniany szpital spadła rakieta Ch-101. Wiemy, że dwiema ofiarami śmiertelnymi są osoby dorosłe. Wskutek ataku 20 osób trafiło do innego szpitala, w tym niestety i najmłodsi. InstaStories Kasi Tusk z jej wyznaniem znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Atak na ukraiński szpital dziecięcy. Politycy ze świata nie kryją oburzenia

Część szpitalnego kompleksu uległa poważnym zniszczeniom. O dramacie z 8 lipca rozpisują się światowi liderzy, którzy nie kryją przykrych wniosków po kolejnej agresji wojsk rosyjskich. "Atak na niewinne dzieci. Najbardziej niemoralne czyny. Wspieramy Ukrainę w walce z rosyjską agresją - nasze wsparcie nie osłabnie" - oznajmił na X Keir Starmer, czyli nowy premier Wielkiej Brytanii. Wyrazami współczucia podzieliła się też prezydentka Mołdawii. "Wstrząśnięta atakiem Rosji na szpital dziecięcy w Kijowie. Szpital, który uratował tysiące dzieci, teraz leży w gruzach. Kreml przekształcił tę wojnę w wojnę przeciwko dzieciom. Sprzeciwiamy się takiemu brakowi człowieczeństwa i lekceważeniu ludzkiego życia" - czytamy stanowisko Mai Sandu.