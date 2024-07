Roksana Węgiel i Kevin Mglej spotykali się (przynajmniej oficjalnie) około trzech lat. Młoda piosenkarka przyjęła oświadczyny producenta muzycznego po kilku miesiącach spotykania się, a w tym roku media obiegła informacja, że para jest już po ślubie. Okazało się, że w oficjalnych dokumentach Roksana zaczęła używać dwuczłonowego nazwiska. Roxie potwierdziła, że w marcu tego roku poślubiła Mgleja, jednakże był to ślub cywilny. Dla nich jednak to za mało, oboje bowiem są niezwykle wierzący. "Prawdziwy" to ten kościelny.

Roksana Węgiel szaleje na panieńskim. Kevin prawie zemdlał, gdy zobaczył to zdjęcie

Roksana Węgiel pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z wieczoru panieńskiego, który spędziła najprawdopodobniej (wnioskując po widokach i podpiętej pod relację muzyce) w słonecznej Hiszpanii wraz z przyjaciółkami. Najpierw pochwaliła się zdjęciem w czerwonej sukience, a następnie pojawiła się w białej. Jej ukochany prawie zemdlał, gdy zobaczył ją w krótkiej minisukience bez ramion w ognistym odcieniu.

Najpiękniejsza na świecie. Ideał. Kocham

- napisał na relacji ze zdjęciem ukochanej w pierwszej kreacji. Roksana nie pozostała dłużna. "Najukochańszy! Kocham najmocniej!" - odpisała, udostępniając jego relację. Następnie zaczęły pojawiać się zdjęcia w bieli. Widać na nich, że Węgiel doskonale bawiła się w towarzystwie trzech przyjaciółek. W białej tiulowanej sukience, z welonem i wiankiem z biało-różowych kwiatów prezentowała się niczym Świtezianka. Ostatecznie dziewczyny spędziły miło czas na wynajętym jachcie, gdzie korzystały z pięknej pogody, piły szampana i korzystały ze słońca. Jeśli jesteście ciekawi, jak Węgiel prezentowała się podczas wieczoru panieńskiego, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wybrali obrączki ślubne. Nie do wiary, kto im pomagał

Roksana Węgiel i Kevin Mglej już jakiś czas temu spędzili sześć godzin w salonie jubilerskim, by wybrać wymarzone obrączki. W tym wyjątkowym wydarzeniu, jakim niewątpliwie jest wybór jednego z najważniejszych elementów ślubu towarzyszył im syn producenta z poprzedniego związku - trzyletni William.