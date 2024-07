Zdjęcia 19-letniej Caroline Derpieński. Nie poznacie jej!

Caroline Derpieński szturmem podbiła polski show-biznes. Pochodząca z Białegostoku 23-latka od przeszło dwóch lat wzbudza kontrowersje, jak tylko przyjeżdża do naszego kraju ze słonecznego Miami. Jak wiadomo, modelka (projektantka? piosenkarka?) często mówi w wywiadach rzeczy, o których następnie plotkuje się tygodniami.

Caroline Derpieński pokazała stare zdjęcia

Ostatnio Caroline Derpieński postanowiła, że pokaże w swoich mediach społecznościowych kilka kadrów sprzed czterech lat. Jak możemy podejrzeć na jej InstaStories, celebrytka dostała powiadomienie z Facebooka, który przypomniał jej sesję zdjęciową, w której brała udział jako 19-latka. Derpieński pozuje do aparatu, ubrana w jasny top i dość nietypowe spodnie. Podobnie jak dziś, ma długie blond włosy, ale nieco lżejszy makijaż. Brak też dużej ilości drogiej biżuterii, z której celebrytka znana jest dzisiaj. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu dość różni się od pełnych przepychu stylizacji, do których nas przyzwyczaiła ostatnimi czasy. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądała "wasza dollarsowa królowa", jak zwykła mówić o sobie Derpieński, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

