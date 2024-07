W czwartek 4 lipca odbył się konkurs Mister Supranational 2024. Wielka Gala Finałowa odbyła na scenie Amfiteatru Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Nasz reprezentant, Patryk Karbowski, dostał się do finałowej dziesiątki. Niestety nie udało mu się zdobyć tytułu. Zwycięzcą został Mister z Republiki Południowej Afryki. Na tym nie koniec emocji, bo 6 lipca odbył się konkurs Miss Supranational 2024, w którym zaprezentowała się Angelika Jurkowianiec.

Miss Supranational 2024. Znamy zwyciężczynię. Reprezentantka Polski nie odniosła sukcesu

W konkursie Miss Supranational 2024 udział wzięło 68 kobiet z całego świata. Galę poprowadzili Katarzyna Kołeczek, Nico Panagio i Aleksander Sikora. Polskę reprezentowała Angelika Jurkowianiec, która zdobyła tytuł Miss Polski w 2023 roku. Niestety nasza rodaczka odpadła bardzo wcześnie z konkursu. Nie zakwalifikowała się do TOP 25. uczestniczek i zakończyła swoją przygodę z Miss Supranational 2024 jeszcze przed ćwierćfinałem. A kto zdobył koronę i tytuł? Miss Supranational 2024 została Harashta Haifa Zahra z Indonezji. Drugie miejsce w konkursie powędrowało do Jenna Dykstry ze Stanów Zjednoczonych. Chcecie zobaczyć zdjęcie zwyciężczyni podczas finałowej gali? Koniecznie zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Aleksander Sikora na dobre zadomowił się w Polsacie. Przemówił podczas debiutu

Aleksander Sikora przez lata pracował w Telewizji Polskiej. Ze stacją pożegnał się po jesiennych wyborach. Nie narzekał na brak propozycji. Dołączył do ekipy Polsatu, a jego debiutem było poprowadzenie gali Mister Supranational. Zdobył się wówczas na szczere wyznanie ze sceny. - Dobry wieczór państwu. Muszę przyznać, że jest delikatna adrenalina, ale to ogromny zaszczyt, że mogę w państwa obecności dzisiaj debiutować na antenie Polsatu. Przypadł mi ogromny zaszczyt wypowiedzieć to jakże kluczowe zdanie. Festiwal Piękna 2024 uważamy za rozpoczęty! - mówił Aleksander Sikora. ZOBACZ TEŻ: Burza po występie Blanki na konkursie Mister Supranational. Szambo wybiło. "Playback leci równo"