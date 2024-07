Irena Santor to jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek. Od ponad 70 lat jest na scenie. To jej zawdzięczamy takie przeboje jak "Tango milonga", "Już nie ma dzikich plaż", "Embarras", czy "Serce". Artystka należy do grona gwiazd, które dostają niewielką emeryturę, ale zabezpieczyła swoją przyszłość. Nauczyła się żyć bardzo oszczędnie, ale sukcesywnie odkładała też pieniądze. Osoba z jej otoczenia w rozmowie z jednym z portali wyjawiła, na jak wysokie świadczenie może liczyć artystka.

Irena Santor nie ma dużej emerytury, ale zadbała o swoją przyszłość. "Nie wydawała"

Irena Santor jakiś czas temu zamieszkała w Domu Aktora w Skolimowie, gdzie przebywa wiele polskich gwiazd. Wokalistka zdecydowała się na tymczasowy pobyt, w związku z operacją biodra. Zależało jej, aby mieć całodobową opiekę, póki nie dojdzie do pełni zdrowia. Dziś artystka nie musi na siłę brać kolejnych zleceń, aby dorobić do emerytury, bo zawczasu zadbała o swoją przyszłość. Jak w rozmowie ze "Światem Gwiazd" wyjawiła osoba z jej otoczenia, Santor ma dostawać od państwa 2600 zł emerytury. Biorąc pod uwagę realia życia w dzisiejszych czasach, nie jest to wysoka kwota.

Pani Irena nie ma wysokiej emerytury. Na rękę 2600 zł, nie licząc 13 i 14. Ale nie narzeka. Przez lata dużo pracowała. Nawet, będąc już na emeryturze, wciąż koncertowała. Miała stałe stawki - 10 tysięcy za koncert. A potrafiła ich zagrać kilkanaście w miesiącu. Wszystko, co zarobiła, odkładała. Teraz zdrowie już jej tak nie dopisuje. Ale pani Irena ma te pieniądze i nie musi pracować ponad siły. Nigdy nie wydawała na drogie kreacje, zabiegi kosmetyczne czy biżuterię. Nie jeździła do SPA. Oszczędzała i teraz ma z czego godnie żyć. Mimo niewielkiej emerytury w stosunku do dzisiejszych cen

- powiedziała osoba z otoczenia wokalistki w rozmowie z portalem.

Michał Wiśniewski rozprawił się z tematem niskich emerytur gwiazd

Na temat emerytur gwiazd ostatnio wypowiedział się Michał Wiśniewski. Wokalista jakiś czas temu obliczył, że przysługuje mu głodowe świadczenie w wysokości około 200 złotych, ale jak sam podkreślił, nie ma o to do nikogo pretensji, bo zawczasu nie zadbał o swoją przyszłość. W obszernym wywodzie, który Wiśniewski opublikował w sieci, lider Ich Troje wypowiedział się na temat artystów, którzy narzekają na niskie emerytury. Brutalnie ocenił takie zachowania. - Każdy z moich kolegów artystów, który będzie się skarżył na tę emeryturę, no jest po prostu głupkiem i frajerem. No bo przecież wie, że nie płacił. Ale takich nie ma! No generalnie raczej takich nie ma. To wyszukuje się po to, żeby była klikalność - stwierdził muzyk.